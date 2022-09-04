مدرب الأهلي المصري الجديد.. أسباب تبعد آدي هوتر عن قيادة الفريق الأحمر (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عن عدة أسباب ستبعد النمساوي آدي هوتر عن تولي تدريب الأهلي المصري، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل بالفعل عن الفريق الأحمر، بعد نهاية منافسات الدوري المصري.

وقال حتحوت، عبر برنامجه الرياضي، مساء السبت: هناك بعض المعلومات المؤكدة، وما نعلمه أن حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، المكلف من قبل محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للتفاوض بشأن المدرب الجديد، وصل إلى ألمانيا الخميس الماضي، لكي يبدأ التفاوض مع مدرب جديد، وبناء عليه فإن الجلسة مع مدرب ليس معناها التعاقد النهائي“.

وأضاف هاني: ”القائمة قُلصت لاسمين لكي يتم التوافق على أحدهما وهو من سيقود معسكر الأهلي الذي يعمل النادي حاليا على تنفيذه في هولندا، والناس تتحدث عن المدرب آدي هوتر وهو نمساوي الجنسية، وهو اسم كبير في ألمانيا، لكن هو حتى الآن بحسب مصدر في الأهلي بعيد لطلبه أموالا كبيرة والأهلي يريد مدربا جاهزا ومقنعا للاعبين والإعلام، وليس مدرب مشروع، وما نعلمه أن الأهلي رصد 2.5 مليون دولار كراتب للمدرب وجهازه المعاون“.

وأضاف: ”ما يبعد هوتر عن تدريب الأهلي تحديدا التقارير التي نشرت في صحيفة (بيلد) الألمانية بأن هوتر سيتولى تدريب لايبزيغ الألماني وهو فريق مسيرته متعثرة في الدوري الألماني، وطبيعي ارتباط الأهلي بهذه الأسماء موجود وتداول الاسم ليس معناه إتمام الصفقة“.

ومن المقرر أن يقدم الأهلي مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويفاضل مجلس الأهلي بين عدد من المدربين أصحاب السيرة الذاتية الكبرى في عالم التدريب بقارة أوروبا، وظهر مؤخرا على الساحة اسم المدرب النمساوي، آدي هوتر.

ويعد آدي هوتر أو أدولف هوتر مدربا نمساوي الجنسية، ويبلغ من العمر 52 عامًا، وقام بتدريب أندية ألمانية وروسية شهيرة، وكان له باع في أندرلخت وفرانكفورت ومنشغلادباخ الألماني، وله باع كبير في التعامل مع اللاعبين الكبار.

آدي هوتر تمكن من الفوز على فريق بايرن ميونخ بنتيجة 5-0 مرة مع فرانكفورت، ومرة مع نادي بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 5-1.

وتولى هوتر تدريب عدد من الأندية، منها ريد بول سالزبورغ النمساوي، ومن ثم انتقل إلى تدريب نادي يونغ بويز السويسري، ومن ثم انتقل إلى بوابة الدورى الألماني حيث تولى تدريب آينتراخت فرانكفورت ثم بوروسيا مونشنغلادباخ. وأثناء فترة تدريبه بالدوري الألماني واجه بايرن ميونخ مرتين.

ووجه مسؤولو النادي الأهلي الشكر إلى ريكاردو سواريش، بعدما قاد الفريق في 17 مباراة، بواقع 14 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف.