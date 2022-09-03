مدرب الأهلي الجديد.. تطورات مفاوضات ماركو روزه

كشفت مصادر لشبكة ”إرم نيوز“ تطورات مفاوضات النادي الأهلي المصري مع المدرب الألماني ماركو روزه، المرشح لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش.

وبحسب مصادر ”إرم نيوز“ فقد تواصل الأهلي مع ماركو روزه لكن مطالب المدرب الألماني المالية الكبيرة تحول دون الاتفاق معه.

وأوضحت أن هناك مدربا ألمانيا ثانيًا مرشحًا لتولي تدريب الأهلي وهو ماركوس فاينزيرل، غير أن الأمور لم تتطور معه، حتى الآن، لتذهب إلى تقارب في الرؤى أو اتفاق.

ويوم الأربعاء الماضي، وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

وماركو روزه، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، لا يتولى تدريب أي ناد حاليا، منذ رحيله عن بروسيا دورتموند في مايو 2022.

وماركوس فاينزيرل البالغ من العمر 47 عاما، بلا عمل حاليا أيضا، علما أنه عمل مدربًا لأوغسبورغ، وشالكة، وشتوتغارت، وجاهن ريغنسبورغ.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ماركو روزه قاد بروسيا دورتموند في 46 مباراة، كما تولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ في 88 مباراة، و114 مباراة مع ريد بول سالزبورغ، و30 مباراة مع لايبزيغ.

وفي 46 مباراة مع ماركو روزه فاز بروسيا دورتموند 27 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 15 مرة، في حين حقق بروسيا مونشنغلادباخ الفوز 41 مرة، وتعادل 19 مرة، وخسر 28 مرة، في 88 مباراة تحت قيادة روزه.

وعلى مستوى الألقاب حقق ماركو روزه مع ريد بول سالزبورغ لقبين في الدوري النمساوي، ولقبا في كأس النمسا، علما أنه درب فرق تحت 16 و18 والشباب في ريد بول سالزبورغ.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022، علما أن الزمالك نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي، واحتل بيراميدز المركز الثاني.