وفاة هيام الخطيب شقيقة رئيس النادي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري وفاة السيدة هيام الخطيب شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي، اليوم الجمعة الموافق الثاني من سبتمبر.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر، اليوم الجمعة.

وأضاف في بيان منفصل: “ يقام عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في القاعة الرئيسية في مسجد المشير طنطاوي بعد غد الأحد“.

النادي الأهلي ينعى شقيقة الكابتن محمود الخطيب. pic.twitter.com/2VO733eT6h — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 2, 2022

ولم يذكر بيان النادي الأهلي اسم شقيقة الخطيب التي توفيت، لكن ابنته نور أوضحت الأمور بعد إعلان وفاة عمتها ”هيام الخطيب“ عبر فيس بوك.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، عقد جلسات مكثفة لحسم ملفات الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها: المدير الفني الجديد، والصفقات المطلوب التعاقد معها، وملف الراحلين.

ويسعى الأهلي أيضا لاستقدام عدد كبير من اللاعبين، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا، وخسارة درع الدوري موسمين متتاليين لصالح الزمالك الغريم التقليدي، وخسارة كأس مصر أمام الفارس الأبيض.