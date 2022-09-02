بعد بيان فيفبرو.. ما آخر التطورات في أزمة الأهلي المصري وعبد الله السعيد؟

مازالت أزمة النادي الأهلي المصري واللاعب عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز مشتعلة وإحدى القضايا المثيرة للجدل والتي تصدرت المشهد في الأيام الماضية.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم حول العالم (فيفبرو) في بيان رسمي اليوم الجمعة استنكاره سلوك النادي الأهلي في هذه القضية وما وصفه بـ(معاملة غير عادلة) تجاه اللاعب.

"فيفبرو" يستنكر معاملة الأهلي المصري ضد عبدالله السعيد https://t.co/YePayajr8T pic.twitter.com/l0yL7CTUvK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2022

وبدأت القضية بعدما وضع الأهلي بندا في عقد ثلاثي بينه وبين الأهلي السعودي واللاعب في صيف 2018 يحظر عودة السعيد إلى الدوري المصري إلا من خلال الأهلي وإلا سيتم تغريمه مليوني دولار.

وفسخ اللاعب عقده مع الأهلي السعودي في يناير 2019 وانضم إلى بيراميدز ليتحرك الأهلي قضائيا ضد اللاعب ويحصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية يلزم اللاعب بسداد مليوني دولار.

وبدأ الأهلي الحجز بالفعل على ممتلكات السعيد تنفيذا لهذا الحكم الذي حصل عليه من اللجنة الأولمبية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ آخر التطورات في قضية الأهلي وعبد الله السعيد بعد بيان فيفبرو:

تفاصيل خطاب المحكمة الرياضية الدولية في أزمة عبد الله السعيد والأهلي المصري https://t.co/rZR4tjvH1g pic.twitter.com/SzBFS3E7b1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

صلاحيات فيفبرو

جاء بيان فيفبرو ليدعم السعيد في هذه القضية ليفتح باب التساؤلات حول سلطات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وقال مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصريين، لشبكة (إرم نيوز) إن فيفبرو صاحب كلمة مسموعة وتأثير كبير في أي قضية يخوضها رغم أن قراراته غير ملزمة ولكن دعمه أمر مهم للاعب.

وأضاف: ”ما قام به فيفبرو أمر طبيعي بعد اطلاعه على كافة تفاصيل القضية في الفترة الأخيرة ومتابعة كافة التطورات“.

وفي المقابل، قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية لشبكة ”إرم نيوز“ إن فيفبرو لا يملك أي صلاحيات أو سلطات لإلزام أي ناد بالتراجع عن حقوقه المالية أو السير في قضية معينة.

وأشار إلى أن فيفبرو يقدم توصيات ولكن في النهاية هناك مسارات قانونية واضحة للجميع مؤكدا أن هذا البيان لن يؤثر من قريب أو بعيد على موقف الأهلي والسعيد في القضية.

محامي عبدالله السعيد ينفي صدور قرار من المحكمة الرياضية بشأن نزاعه مع الأهلي https://t.co/khrYG9uBAn pic.twitter.com/nQjlVh5cnx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 19, 2022

تعليق السعيد

من جانبه، قال المستشار هاني زهران محامي اللاعب عبدالله السعيد لـ“إرم نيوز“ إن توصية فيفبرو أمر رائع يصب في مصلحة موكله لأنها تنصف اللاعبين المتضررين من تعسف بعض الأندية.

وأوضح أن هذه التوصية وسيلة ضغط على الاتحاد الدولي ”فيفا“ الذي لم يصدر قرارا نهائياً بشأن هذه القضية مؤكدا أن موكله ينتظر رد الأهلي بالتوقف الفوري عن الدعاوى القانونية وإجراءات الحجز على ممتلكاته.

وأشار إلى أن فيفبرو يتضامن مع السعيد في الدعاوى المرفوعة أمام الفيفا والكاس والسويسرية الفيدرالية كما أنه تم تحريك دعوى قضائية لإيقاف إجراءات الطعن.

رد الأهلي

من جانبه، قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن القلعة الحمراء مستمرة في الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها المالية في قضية السعيد.

وأشار إلى أن بيان فيفبرو ليس له علاقة بأي أمور قانونية دائرة بين الأهلي واللاعب، التي يفصل فيها الجهات التي يلجأ لها النادي ومن بينها مركز التحكيم التابع إلى الأولمبية المصرية.