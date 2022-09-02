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رياضة

"فيفبرو" يستنكر معاملة الأهلي المصري ضد عبدالله السعيد
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 13:02 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 15:05 GMT

"فيفبرو" يستنكر معاملة الأهلي المصري ضد عبدالله السعيد

أصدر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بيانا رسميا، اليوم الجمعة، استنكر خلاله المعاملة التي وصفها بـ"غير العادلة" من الأهلي المصري تجاه اللاعب

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أصدر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بيانا رسميا، اليوم الجمعة، استنكر خلاله المعاملة التي وصفها بـ“غير العادلة“ من الأهلي المصري تجاه اللاعب عبدالله السعيد.

وحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية ضد عبدالله السعيد بتغريمه مليوني دولار لمخالفته بنود العقد الثلاثي بينه وبين الأهلي وإدارة الأهلي السعودي حين انضم للأخير في صيف 2018.

ويشمل هذا العقد بندا يؤكد أنه في حالة عودة عبدالله السعيد للدوري المصري يكون ذلك من خلال الأهلي وإلا يتم تغريم اللاعب مليوني دولار.

وعاد عبدالله السعيد بالفعل إلى الدوري المصري ولكن بقميص نادي بيراميدز في يناير 2019 وهو ما جعل الأهلي يتحرك بشكل قانوني ضد السعيد بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبدأ الأهلي إجراءات الحجز على ممتلكات اللاعب لحين سداد مستحقاته المالية الخاصة بهذا الحكم.

وقال بيان فيفبرو الصادر اليوم الجمعة إن اللاعب حصل على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم أحقية الأهلي في الحصول على هذا المبلغ المالي.

وأشار روي فيرمير المدير القانوني لـ(فيفبرو) إلى أن هناك انزعاجا من سلوك النادي الأهلي ومحاولاته المستمرة في تحويل حياة اللاعب إلى كابوس، لأن مسؤولي القلعة الحمراء منزعجون من كونه يلعب حالياً لنادي منافس.

وأضاف: ”من المفترض أن تستند كرة القدم على حرية انتقالات اللاعبين والمنافسة العادلة بين الأندية ولا يوجد مكان لبند عدم المنافسة“.

وطالب فيفبرو إدارة الأهلي بإيقاف المعاملة غير العادلة تجاه اللاعب وإيقاف كافة الإجراءات ضد اللاعب.

وقدم محامي عبدالله السعيد طعناً قضائيا لإيقاف إجراءات الحجز على ممتلكاته من جانب إدارة النادي الأهلي.

وانضم السعيد للنادي الأهلي في صيف 2011 قادما من الإسماعيلي ولعب حتى 2018.

وساهم السعيد في تحقيق دوري أبطال أفريقيا موسمين متتاليين بجانب لقب الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي مرتين بخلاف الدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرة واحدة والسوبر المصري 4 مرات.

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