رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه

قال الإعلامي محمد شبانة عبر ”etc tv“، إن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي طرد الحارس محمد أبوجبل من مكتبه.

وأوضح محمد شبانة أن أبوجبل كان جالسا مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي للتفاوض على انضمام اللاعب للنادي، لكن أبوجبل أصر على وجود الشرط الجزائي، كما أنه أصر على أن يكون الشرط الجزائي ضعيف، وحصل بينهما شجار.

حصريًّا لـ #Box2Box رئيس البنك الأهلى قطع العقود، وطرد أبو جبل من مكتبه بسبب الشرط الجزائي ومن شبانة لحارس الزمالك السابق: مش كل حاجة الفلوس ومستقبلك بقى في خـ،طر، ومفاجأة: فيتوريا يطلب مُعدًا نفسيًا في المنتخب، والحديدي يوضح أهمية المعد النفسي لكل لاعب 💯#etc pic.twitter.com/yZmT4VrEop — etc tv (@etctvchannel) September 1, 2022

وأكد أن أشرف نصار طرد محمد أبوجبل وقال له: ”قوم اطلع برا مش عايزك“.

وانتهى عقد محمد أبوجبل مع الزمالك، وفشلت عملية انتقال الحارس البالغ من العمر 33 عاما إلى النصر السعودي.

أزمة مع النصر

وقبل أسابيع قالت صحيفة ”الرياضية“، إن أزمة جديدة نشبت بين نادي النصر السعودي والحارس المصري محمد أبوجبل.

ووفقا للصحيفة، فإن أبوجبل كان قد وقع عقدًا مع النصر، لكنه قدم معلومات خاطئة عن عقده السابق مع الزمالك للنادي السعودي، وأوضحت أن هذا الأمر دفع النصر إلى عدم اعتماد العقد، وإبلاغ الحارس ببطلانه، حيث يستند النصر على هذه الأخطاء، في الوقت الذي يطالب فيه أبوجبل بكامل العقد.

وأكّد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن أبوجبل تنازل عن مستحقات تبلغ قيمتها نحو مليوني جنيه مع الزمالك؛ للحصول على المخالصة المالية في أقرب وقت حتى يتسنى له الانتقال إلى فريق آخر.

وذكر شوبير أن أبوجبل سينتقل إلى ناد مصري، دون أن يحدد اسمه، لكنه قال إنه ناد جيد جدا وكبير ولديه فرصة للنجاح وفرصة للرد على من تكلم عليه.

وارتبط أبوجبل بالانتقال إلى النصر السعودي في الأشهر الماضية، لكن يبدو أن الصفقة لن تتم علما أن النصر تعاقد قبل أيام مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر.