مرتضى منصور: زيزو مستمر مع الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقاء أحمد سيد زيزو نجم الفريق، بعد تقارير عن اقتراب انتقاله إلى الريان القطري.

وقال مرتضى منصور: ”الريان عمل عرض بحوالي 5 ملايين دولار (100 مليون جنيه)، العرض من شهر، الشرط الجزائي 2.5 مليون دولار، لكن في المباراة الأخيرة زيزو قال لي مش عايز أمشي من النادي، هو عنده رغبة في البقاء، قلت له إسعاد ملايين الجماهير أحسن من جمع الملايين“.

#مرتضى_منصور : يكشف حقيقة العروض المقدمه ل زيزو pic.twitter.com/C3aXvzbhbz — مغردة اماراتيه 🇦🇪🇸🇦🇪🇬 (@AishaASaleh) September 1, 2022

وفي وقت سابق قالت قناة ”الكأس“ القطرية إن الريان القطري توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وبحسب القناة، فإن زيزو سيكمل عملية الانتقال بعد لعب مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي على كأس لوسيل في قطر يوم 9 سبتمبر الحالي.

وكان أحمد حسام ”ميدو“ قد كشف أن أحمد سيد زيزو اقترب بشدة من الانتقال لنادي الريان، مقابل 5 ملايين دولار يحصل عليها نادي الزمالك.

وتصدر أحمد سيد زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021/2022 بعدما سجل 19 هدفا، وكان له فضل كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وانتقل زيزو للزمالك في 2019، وسجل مع المارد الأبيض 34 هدفا وصنع 28 في 141 مباراة.