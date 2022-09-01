أبو تريكة يدعم محمد صلاح بنشر صورة لابنته وهي تقلد احتفاله (شاهد)

نشر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق صورة لابنته وهي تحتفل على طريقة محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وعبر خاصية ”ستوري“ بموقع ”إنستغرام“، نشر أبوتريكة صورة لاحتفال ابنته على طريقة محمد صلاح وهو يقف كما في لعبة اليوجا.

وفسر متابعون نشر أبو تريكة لهذه الصورة، أنه يأتي في إطار دعم نفسي لنجم منتخب مصر بعد غيابه عن التهديف مع ليفربول رغم مرور عدة جولات بالدوري الإنجليزي.

وحتى الآن لم يسجل محمد صلاح سوى هدفين فقط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 9 أهداف سجلها هالاند.

إذا كان إرلينغ هالاند هو بالفعل وريث كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فإنه لا يضيع أي وقت بحصد الأرقام تلو الأخرى لإثبات ذلك، خاصة بعدما سجل 9 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون مرشحا بقوة لتحطيم رقم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي سجل 32 هدفا في موسم واحد.

وبدأ النجم المصري يشعر بالقلق على رقمه القياسي الذي سجل خلاله 32 هدفا في موسم من 38 مباراة في موسم 2017-2018، وبدأ يشعر أن هذا الرقم مهدد أيضا. خاصة أن ”صلاح“ بدأ الموسم بثلاثة أهداف في أول 5 مباريات.

ويمتلك هالاند بداية قوية بستة أهداف على الرغم من أن غوارديولا يعتقد أن المهاجم النرويجي لن يقيس سوى النجاح هذا الموسم في الألقاب.