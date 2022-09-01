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رياضة

الكأس: زيزو إلى الريان القطري بعد مباراة الزمالك والهلال على كأس لوسيل
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 14:03 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 14:21 GMT

الكأس: زيزو إلى الريان القطري بعد مباراة الزمالك والهلال على كأس لوسيل

زيزو انتقل للزمالك في 2019، ليسجل 34 هدفا ويصنع 28 أخرى في 141 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قالت قناة الكأس القطرية، إن نادي الريان القطري توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع الجناح الدولي وهداف الدوري المصري أحمد سيد زيزو.

وبحسب الكأس فإن اللاعب سيكمل عملية الانتقال بعد لعب مباراة الزمالك والهلال السعودي على كأس لوسيل التي ستقام في قطر ومقرر لها الجمعة 9 سبتمبر الجاري.

وكان أحمد حسام ”ميدو“ قد كشف أن أحمد سيد ”زيزو“ صانع ألعاب نادي الزمالك، اقترب بشدة من الرحيل إلى نادي الريان القطري.

وحسم أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2022 بعد ختام المسابقة، وكان له الفضل الأكبر في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وكشف ميدو في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ أن زيزو سيرحل إلى الريان القطري مقابل 5 ملايين دولار يحصل عليها نادي الزمالك.

وقال ميدو: ”زيزو على بعد خطوة من الريان القطري.. 5 ملايين دولار إلى الزمالك“.

وأضاف: ”الزمالك لا يمتلك أي خيار لرفض العرض.. يوجد شرط جزائي في عقد زيزو 2 مليون دولار.. ولفتة طيبة من مسؤولي الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة إدارة الزمالك“.

وحصل زيزو على راحة سلبية بصحبة باقي لاعبي نادي الزمالك بعد حسم بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي المقرر إقامتها في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري، بخلاف الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام الكهرباء التشادي.

زيزو انتقل للزمالك في 2019، ليسجل 34 هدفا ويصنع 28 أخرى في 141 مباراة.

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