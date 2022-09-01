الكأس: زيزو إلى الريان القطري بعد مباراة الزمالك والهلال على كأس لوسيل

قالت قناة الكأس القطرية، إن نادي الريان القطري توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع الجناح الدولي وهداف الدوري المصري أحمد سيد زيزو.

وبحسب الكأس فإن اللاعب سيكمل عملية الانتقال بعد لعب مباراة الزمالك والهلال السعودي على كأس لوسيل التي ستقام في قطر ومقرر لها الجمعة 9 سبتمبر الجاري.

وكان أحمد حسام ”ميدو“ قد كشف أن أحمد سيد ”زيزو“ صانع ألعاب نادي الزمالك، اقترب بشدة من الرحيل إلى نادي الريان القطري.

مصادر للكاس : نادي #الريان يتوصل لاتفاق لضم احمد سيد زيزو نجم نادي #الزمالك وهداف الدوري المصري عقب خوض اللاعب مباراة #كاس_سوبر_لوسيل امام #الهلال السعودي pic.twitter.com/fVjTu2JBqL — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 1, 2022

وحسم أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2022 بعد ختام المسابقة، وكان له الفضل الأكبر في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وكشف ميدو في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ أن زيزو سيرحل إلى الريان القطري مقابل 5 ملايين دولار يحصل عليها نادي الزمالك.

وقال ميدو: ”زيزو على بعد خطوة من الريان القطري.. 5 ملايين دولار إلى الزمالك“.

وأضاف: ”الزمالك لا يمتلك أي خيار لرفض العرض.. يوجد شرط جزائي في عقد زيزو 2 مليون دولار.. ولفتة طيبة من مسؤولي الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة إدارة الزمالك“.

زيزو على بعد خطوة من الريان القطري ٥ مليون دولار الى #الزمالك — Mido (@midoahm) September 1, 2022

الزمالك لا يمتلك اي خيار لرفض العرض..يوجد شرط جزائي في عقد #زيزو ٢ مليون دولار..ولفته طيبه من مسؤولي #الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة ادارة #الزمالك — Mido (@midoahm) September 1, 2022

وحصل زيزو على راحة سلبية بصحبة باقي لاعبي نادي الزمالك بعد حسم بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي المقرر إقامتها في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري، بخلاف الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام الكهرباء التشادي.

زيزو انتقل للزمالك في 2019، ليسجل 34 هدفا ويصنع 28 أخرى في 141 مباراة.