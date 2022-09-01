مدرب الأهلي الجديد والصفقات.. تطورات ملف ميركاتو "محمود الخطيب"

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري جلسات مكثفة لحسم ملفات الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها: المدير الفني الجديد، والصفقات المطلوب التعاقد معها، وملف الراحلين.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولّوا فيها المسؤولية.

وعبّر الأهلي في بيان ”عن تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر، وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين“.

مدرب الأهلي الجديد.. 3 أسماء كبيرة ترفض عروض محمود الخطيب https://t.co/qr9PHeFSRm pic.twitter.com/GwwhJEv6ML — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

كما يسعى الأهلي لاستقدام عدد كبير من اللاعبين، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا، وخسارة درع الدوري موسمين متتاليين لصالح الزمالك الغريم التقليدي، وخسارة كأس مصر أمام الفارس الأبيض.

رفض المدربين يثير القلق

يشعر الخطيب –المسؤول الأول والمباشر- عن ملف التعاقد مع المدرب الجديد واللاعبين الجدد، بالقلق بعد رفض 3 مدربين كبار العمل داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ورفض رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق العودة لقيادة الفريق الأحمر مجددًا، فضلًا عن رفض البرتغالي كارلوس كروش مدرب منتخب مصر الأسبق، ووحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب السابق

ودخل اسم الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، ضمن بورصة المرشحين لتدريب نادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأبدى جاريكا موافقة مبدئية على فكرة تدريب نادي الأهلي في الموسم الجديد، وفقًا لمصادر من داخل النادي الأهلي.

كما أشارت تقارير صحفية إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع السويسري كريستيان جروس لتولي القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعرف الكرة المصرية جيدًا بحكم تجربته السابقة مع الزمالك.

جروس سبق له تدريب الزمالك، وتُوج مع الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك بطولة السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.

وظهر أيضًا اسم المدير الفني الأرجنتيني المخضرم، مارسيلو بيلسا، والذي رحل عن تدريب نادي ليدز يونايتد، في الموسم الماضي، وتردد اسمه ضمن المرشحين لقيادة المارد الأحمر.

وآخر الأسماء المطروحة هو البلجيكي يانيك فيريرا، والذي تُوج بلقب الدوري البلجيكي للدرجة الثانية لموسم 201/2015 مع سان ترودين، ثم فاز بلقب كأس بلجيكا، برفقة نادي ميتشيلين في موسم 2016/ 2017، كما أنه تولى المهمة الفنية لفريق الفتح السعودي.

ملف الراحلين قبل الجديد

ويسعى الخطيب إلى طي ملف اللاعبين الراحلين والإعارات، قبيل عقد صفقات جديدة، لتوفير السيولة المالية اللازمة للاعبين الجدد.

وتلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروض استعارة من أندية محلية وخارجية، وشهدت الفترة الماضية تلقي عدد من لاعبي الأهلي عروضًا للإعارة وفي مقدمتهم: حسام حسن، وصلاح محسن، وأحمد عبد القادر، ومصطفى شوبير، وميكيسوني، وبيرسي تاو.

ويرغب الخطيب في التخلص من الثنائي لويس ميكيسوني، وبيرسي تاو، بعد أن فشلت إدارة الكرة في تسويقهم أوروبيا أو خليجيًا سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة.

اللاعبون الجدد

قال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي نجح في الحصول على توقيع شادي حسين، ومصطفى ميسي، ثنائي سيراميكا كيلو باترا، بالإضافة إلى مصطفى شلبي لاعب إنبي.

وأكد المصدر أن هناك رتوشًا بسيطة بين إدارة الأهلي وناديي سيراميكا كليوباترا وإنبي لحسم الصفقات الثلاث، سواء عن طريق مقابل مادي فقط، أو مقابل مادي، والاستغناء عن بعض اللاعبين سواء من خلال بيع نهائي أو إعارة.

وبسؤاله عن موقف الأهلي من محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر، قال: ”بالفعل الأهلي قدَّم عرضًا رسميًا، ويواجه صعوبة في استقدام اللاعب، خاصة أنه أعلن من قبل انتمائه للزمالك، والذي دخل أيضًا بقوة في الصفقة“.

صفقات الزمالك.. مرتضى منصور: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأرحل عن الزمالك https://t.co/aAokQ5GmCo pic.twitter.com/HNaQ20KG4M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وأضاف: ”لا يوجد جديد في ملف اللاعبين الجدد باستثناء عرض أحد وكلاء اللاعبين للاعب الكونغولي خوسيه موبوكو مهاجم قونيا سبور التركي للتعاقد معه في الموسم المقبل“.

وأوضح: لن يتم حسم التعاقد مع أي أجنبي قبل الانتهاء من ملفي بيرسي تاو، وميكيسوني.

ونفى المصدر نجاح الأهلي في الحصول على توقيع محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، مؤكدًا أنه أمر صعب ”حتى الآن“ بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية.