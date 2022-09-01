صفقات الزمالك.. مرتضى منصور: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأرحل عن النادي

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن نظيره محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي لن ينجح في إنهاء صفقة محمد رضا بوبو، لاعب فويتشر.

وارتبط اسم محمد رضا ”بوبو“ للانتقال لصفوف الأهلي واقترابه من ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن إدارة فيوتشر ترفض بيع اللاعب حتى الآن.

وقال مرتضى في حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر شاشات النادي: ”لو انتقل محمد بوبو إلى النادي الأهلي سأرحل عن الزمالك في صباح اليوم التالي“.

وعن صفقات الزمالك المحتملة قال: ”خريطة الانتقالات تغيرت في الأول كنّا نقوم بشراء 11 لاعبًا، ولكن الآن الوضع اختلف“.

وأوضح: ”الصفقات القوية في مصر سيتعاقد معها نادي الزمالك.. اصبروا وسنحقق كل أحلام جماهير الزمالك“.

بصورة وتصريح.. زيزو ووالده يثيران قلق جماهير الزمالك https://t.co/lPMEQVtUh9 pic.twitter.com/InbrKW4DSq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وأعلن الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم صفوفه وهم زكريا الوردي، إبراهيما نداي، أحمد أيمن منصور، إضافة إلى أربع صفقات لم يتم الإعلان عن أصحابها حتى الآن بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر أنه سيعود للزمالك، بعد أن قام بتغيير الملف التعريفي الخاص به بحسابه الرسمي على ”إنستغرام“ إلى لاعب بنادي الزمالك، ولكن لم يعلق النادي الأبيض حتى الآن.

وذكرت بعض التقارير أن الزمالك أتم اتفاقه مع الشاب عبدالرحمن جودة مدافع نادي النصر –الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري- ومحمود عبدالعاطي دونجا لاعب الإسماعيلي ومروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

وكان نادي الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه.

وأنهى الزمالك مسابقة الدوري المصري في الصدارة برصيد 77 نقطة، وحل بيراميدز ثانيا بـ 71 نقطة، والأهلي ثالثا بـ 70 نقطة.