بصورة وتصريح.. زيزو ووالده يثيران قلق جماهير الزمالك

أثار أحمد سيد ”زيزو“ صانع ألعاب نادي الزمالك ووالده، قلق جماهير الريق الأبيض، بعد تلميحات باحتراف اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وحسم أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 بعد ختام المسابقة، وكان له الفضل الأكبر في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

ونشر ”زيزو“ صورة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“ أشار فيها أحد المتابعين إلى أن نجم الزمالك في طريقه للاحتراف.

كما قال ”مصطفى سيد“، والد زيزو في تصريحات صحفية إن هناك مفاوضات مع نانت الفرنسي مع اللاعب، للحصول على خدماته خلال الفترة الحاليو.

وقال والد زيزو إن نادي نانت الفرنسي أعاد اتصالاته اليوم الأربعاء، للحصول على خدمات نجله، بعد توقف مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وأوضح: ”القيد يتم إغلاقه بالدوري الفرنسي بنهاية يوم الخميس 1 سبتمبر وسيتم حسم موقف زيزو النهائي خلال 24 ساعة“.

وعن مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك قال والد زيزو: ”لم يحدث ذلك ولم يتصل مجلس إدارة الزمالك بنا رغم أنه كان من المفترض أن حسم التجديد كان من المفترض أن يتم خلال الساعات الماضية، لكن لم يحدث ذلك“.

وشدد والد نجم الزمالك على أن زيزو يمتلك عرض خليجي من قطر وآخر من نانت، والزمالك على علم بهذه العروض، ولكن لم يرد علينا أي مسؤول في الزمالك حتى الآن.

وحصل زيزو على راحة سلبية بصحبة باقي لاعبي نادي الزمالك بعد حسم بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي والمقرر إقامتها في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.