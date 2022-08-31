رسميا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع ريكاردو سواريش بالتراضي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

وأكد الأهلي في بيان ”على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة وهو ما يقدره النادي ومسؤولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين“.

وأشار الأهلي إلى أنه :“نظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي“.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بالدوري المحلي، كما خسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

كان الأهلي قد تعاقد مع سواريش في يونيو الماضي لخلافة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، غير أن نتائج الفريق لم تكن بالشكل الذي يرضي مجلس إدارة النادي والجماهير.

المدرب الجديد..

وقال الإعلامي أمير هشام، أن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب البيرو، دخل ضمن حسابات الأهلي لتدريب الفريق بالموسم الجديد.

وأوضح هشام خلال برنامجه الإذاعي ”ديربي مع أمير هشام“ : ”الأهلي لا يزال يدرس كل الأسماء المطروحة أمامه، والتي تضم خليلوزيتش وكارلوس كيروش وغيرها من الأسماء وانضم إليها جاريكا مؤخرًا.

وتابع هشام: ”جاريكا ظهر بقوة في الصورة خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن طلباته المادية وشروطه قد تكون هي العائق في طريق وصوله إلى التتش“.

وأضاف: ”المدرب الأرجنتيني كان مرشح في وقت سابق لتولي قيادة المنتخب الوطني، ولكنه طلب وقتها الحصول على راتب ضخم واستقطاب طاقم مساعدين أجانب كامل، وهو ما رفضه الاتحاد المصري“.

واختتم: ”المفاجأة الكبرى هي دخول الأرجنتيني مارسيلو بيليسيا مدرب ليدز يونايتد السابق، ضمن الأسماء وقد يتم الاتفاق معه“.