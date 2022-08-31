من دون لاعبي الزمالك.. روي فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه في الفترة من الـ13 حتى الـ27 من سبتمبر المقبل.

وتعد هذه أول قائمة للمدير الفني البرتغالي مع منتخب مصر، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

وتولى مدرب بنفيكا والنصر السعودي السابق البالغ عمره 52 عاما المسؤولية في يوليو تموز الماضي لمدة أربع سنوات خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال الذي أقيل بعد ثلاث مباريات فقط بالمنصب.

وسيتم الإعلان عن أسماء المحترفين يوم الـ4 من الشهر المقبل، ثم القائمة النهائية يوم الـ17 من الشهر ذاته عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأعلن فيتوريا أسماء لاعبي منتخب مصر عن طريق ”تطبيق واتساب“ كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب اتحاد الكرة.

وخلت القائمة من لاعبي الزمالك الذي يستعد لخوض بضع مباريات في الشهر المقبل، أبرزها مواجهة الهلال السعودي في ”كأس لوسيل“ بقطر يوم الـ9 من سبتمبر المقبل، بجانب مواجهة إلكت سبور في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير كشفت عن طلب روي فيتوريا خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.

🔴 روي فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر للاعبين المحليين لمعسكر خلال الفترة من 13-27 سبتمبر 2022 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/pDD7Qii9kl — EFA.eg (@EFA) August 31, 2022

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر، وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، وباهر المحمدي، وعلي جبر، وأيمن أشرف، ومحمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي، ونبيل دونجا، ومحمد إبراهيم، ومحمود حمادة، ومروان عطية، وإسلام عيسي، وعبد الرحمن مجدي.

الهجوم: شادي حسين، وأحمد عادل، وأحمد مدبولي، ومروان حمدي، وناصر منسي، وأحمد شريف.