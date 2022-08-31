مدرب الأهلي الجديد.. 3 أسماء كبيرة ترفض عروض محمود الخطيب

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للتعاقد مع مدير فني جديد، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش، المدرب الحالي والذي أكد أنه لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، يوم الأربعاء ”تم التواصل مع رينية فايلر، مدرب الأهلي الأسبق من أجل بحث إمكانية عودته مرة أخرى لقيادة الفريق، ولكنه اعتذر عن اتخاذ هذه الخطوة مجددا“.

وأضاف ”فايلر أكد أنه لا يفضل العودة لتدريب الفريق الأحمر مرة أخرى“.

وأضاف شوبير ”مسؤولو الأهلي دخلوا أيضا في مفاوضات مع كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، لكنه رفض بسبب الانطباع السيئ الذي أصبح لديه بسبب ما حدث معه من اتحاد الكرة المصري، ولكن الأهلي عن طريق بعض الوسطاء أكدوا للمدرب البرتغالي أن المعاملة داخل النادي الأحمر مختلفة وسيجد تعاملا راقيا، وقال أعلم الفرق فعلا، ولكنه رد (قفلت من الكرة المصرية) ولن أعود سوى للحصول على مستحقاتي وشرح ما حدث لي للجماهير“.

وتابع ”الأهلي كان يرغب في تولى كيروش المسوولية لكنه فوجئ بإصراره رغم أن فينغادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، تحدث معه وأبلغه أن الأهلي مختلف عن اتحاد الكرة ولكن المدرب أصر على رفضه“.

وأوضح شوبير ”خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب السابق، أيضا رفض تدريب الأهلي، لأنه يفضل العمل مع المنتخبات وليس الأندية، وينتظر عرضًا من أحد المنتخبات خلال الفترة المقبلة“.

وأكد شوبير ”الأهلي لديه قرار نهائي برحيل سواريش وكان من المفترض أن يرحل قبل مباراة سيراميكا، لكن الرأي بالإجماع انتصر لمنحه الفرصة لنهاية الموسم، فهل بعد غموض موقف المدرب الجديد يستمر سواريش مع الأهلي؟“.

رد سواريش

وكان سواريش صرح عقب فوز الأهلي على سيراميكا 4/0 في ختام الدوري المصري، أمس ”لن أعلق على تقارير رحيلي.. مصر فيها ها أكثر من 100 مليون شخص، ولن أستطيع الإجابة عن كل شخص، لم أكن لاعبا كبيرا ولكني بدأت التدريب من أقل شيء، ووصلت حتى هنا، وذلك لأنني قمت بعمل جيد.“

وأضاف ”كل ما أقدر على قوله، أنني جاهز للموسم المقبل، أنا موظف في الأهلي وسعيد هنا، أنا فخور جدًّا بما قدمته، ووافقت على تدريب اللاعبين الصغار، وأنا أعرف أن الأهلي لا يغفر النتائج السلبية، ولكن كان ولا بد من إراحة اللاعبين“.

وأنهى الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ضيفه سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة الـ34 والأخيرة للمسابقة.

أحرز أهداف الأهلي أحمد سيد غريب في الدقيقة الـ34 ورامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ67 ولويس ميكيسوني في الدقيقة الـ72 ورأفت خليل في الدقيقة الـ78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة لينهي الموسم في المركز الثالث للمرة الأولى في آخر 20 عاما بينما توقف رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز الـ12.