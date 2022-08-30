الترتيب النهائي للدوري المصري موسم 2022

هبط الجونة لدورى الدرجة الثانية المصري لكرة القدم رغم فوزه على بيراميدز 3-1 اليوم الثلاثاء فى الجولة 34 والاخيرة من الدورى الممتاز موسم 2021-2022.

وجاء هبوط الجونة بعد أن احتل المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة ليكون ثالث الهابطين مع مصر للمقاصة والشرقية للدخان.

أحزر نور السيد هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 32 من ركلة جزاء وأضاف عمرو السعداوى الهدف الثاني في الدقيقة 52.

واحرز إسلام عيسي هدف بيراميدز فى الدقيقة 60 لتصبح النتيجة 2-1 قبل أن يسجل الجونة الهدف الثالث فى الدقيقة 82.

ونجا المقاولون العرب من الهبوط بعد فوزه على المصري 2-1 ليرفع رصيده الى 38 نقطة في المركز العاشر.

أحرز فاروق كابور هدف المقاولون الأول بعد مرور خمس دقائق على بداية المباراة من ركلة جزاء.

وأضاف جون اوكولي الهدف الثانى للمقاولون فى الدقيقة 30. وقلص أحمد علاء الدين الفارق للمصري فى الدقيقة 71.

كما نجا غزل المحلة من الهبوط بعد أن تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 لينهي الموسم برصيد 36 نقطة في المركز الخامس عشر متفوقا بفارق الاهداف عن الجونة.

أحرز عبده يحيي هدف غزل المحلة فى الدقيقة 21 وأدرك كريم الديب التعادل للاتحاد فى الدقيقة 78.

وفاز الشرقية للدخان على الزمالك المتوج بلقب الدوري 2-1.

احرز مودى ناصر هدف التقدم للشرقية للدخان في الدقيقه 26 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 63.

واحرز حسام اشرف هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 71.

ورفع الزمالك رصيده إلى 77 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

الأهلي يهزم سيراميكا برباعية

أنهي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ضيفه سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة 34 والاخيرة للمسابقة.

أحرز أهداف الأهلي أحمد سيد غريب في الدقيقة 34 ورامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ولويس ميكيسوني في الدقيقة 72 ورأفت خليل في الدقيقة 78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة لينهي الموسم في المركز الثالث لأول مرة في اخر 20 عاما بينما توقف رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز 12.

سواريش: اتفقت مع محمود الخطيب على تجهيزات الأهلي للموسم الجديد https://t.co/tykZYUJ6aq pic.twitter.com/457alBD1xn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

طلائع الجيش ينهي دوري مصر في المركز الرابع

وفي مباراة أخرى أنهى طلائع الجيش مشواره في الدوري الممتاز باحتلال المركز الرابع عقب فوزه على الاسماعيلي 1-صفر.

أحرز لطلائع الجيش عبد الرحمن أسامة في الدقيقة 34 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت شباك الاسماعيلي.

ورفع الجيش رصيده الى 56 نقطة في المركز الرابع متساويا مع فيوتشر في رصيد النقاط لكن الجيش تفوق بالمواجهات المباشرة مع فيوتشر والذي تراجع لاحتلال المركز الخامس.

وتوقف رصيد الاسماعيلي عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى تعادل سموحة مع فاركو بدون أهداف ليرفع سموحة رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس بينما رفع فاركو رصيده الى 42 نقطة في المركز الثامن.

كما تعادل البنك الأهلي مع انبي 1-1.

تقدم البنك الأهلي بهدف كريم بامبو في الدقيقة الخامسة ونجح مصطفى شلبي في ادراك التعادل لانبي في الدقيقة 86.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع بينما رفع إنبي رصيده الى 39 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: