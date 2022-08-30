سواريش: اتفقت مع محمود الخطيب على تجهيزات الأهلي للموسم الجديد

كشف البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، على التجهيز فورًا للموسم المقبل.

وقال سواريش عقب الفوز على سيراميكا 4/0 في ختام الدوري المصري: ”لن أعلق على تقارير رحيلي.. مصر فيها ها أكثر من 100 مليون شخص، ولن أستطيع الإجابة على كل شخص، لم أكن لاعبا كبيرا ولكني بدأت التدريب من أقل شيء، ووصلت حتى هنا، وذلك لأنني قمت بعمل جيد.“

وأضاف: ”كل ما أقدر على قوله، أنني جاهز للموسم المقبل، أنا موظف في الأهلي وسعيد هنا، أنا فخور جدًا بما قدمته، ووافقت على تدريب اللاعبين الصغار، وأنا أعرف أن الأهلي لا يغفر النتائج السلبية، ولكن كان ولابد من إراحة اللاعبين“.

وواصل: ”الإصابات كانت ستزيد إذا لم تتم إراحة اللاعبين، ومحمود الخطيب اتفق معي على أننا نجهز للموسم المقبل، وكنت أعرف أنني سأتعرض لانتقادات، وهناك بعض الأكاذيب التي تقال عني، ولكني لا أملك الوقت لقراءة أي شيء“.

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يختتم المسابقة باكتساح سيراميكا كليوباترا https://t.co/horEmndrPY pic.twitter.com/DQxPD0GzTb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

وأنهى الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ضيفه سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة 34 والأخيرة للمسابقة.

أحرز أهداف الأهلي أحمد سيد غريب في الدقيقة 34 ورامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ولويس ميكيسوني في الدقيقة 72 ورأفت خليل في الدقيقة 78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة لينهي الموسم في المركز الثالث لأول مرة في آخر 20 عاما بينما توقف رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز 12.