وليد سليمان يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد احتفائهم به إثر قرار اعتزاله

وجه وليد سليمان، نجم النادي الأهلي المصري، رسالة لجماهير ناديه بعدما احتفوا باللاعب خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدوري المصري، بعدما اتخذ اللاعب قرارا رسميا باعتزال كرة القدم.

دخل لاعبو الأهلي إلى ملعب المباراة اليوم مع قمصان ”شكرا يا حاوي“ لتوديع أسطورة الأحمر وليد سليمان الذي اختتم مسيرته الكروية رسميا.

وقال وليد سليمان عبر حسابه الموثق على ”فيسبوك“: ”كم تأثرت حتى البكاء، وأنا أتابع وأرصد مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية“.

وأضاف: ”الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمنا أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا.. وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: (سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا)“.

وتابع: ”لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت إلى خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة وارتدائي الفانلة الحمراء صغيرا.. أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي، والحمدلله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي“.

وأردف سليمان: ”لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سماوات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية“.

وأتم: ”رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها خادما للكيان، وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان.. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد.. أشكركم“.

يمين شمال بنحبك يا سليمان.. يا حاوي يا حاوي يا حاوي وليد سليمان أهلاوي 🥁 هتافات قوية من جماهير الأهلي لوليد سليمان.. وتيفو خاص للحاوي 🦅 pic.twitter.com/2NBSPZDxbg — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2022

وبدأ وليد سليمان مسيرته في حرس الحدود ومنه انتقل إلى الجونة ثم بتروجت حيث تألق معه وبدأ في خطف الأنظار.

ورحل صاحب الـ37 عاما معارا لأهلي جدة السعودي لموسم في سنة 2009 وعاد لبتروجت ومنه انتقل إلى إنبي في 2010.

وبعد سنة واحدة انتقل إلى الأهلي حيث كتب التاريخ معه وحصد العديد من البطولات وارتدى شارة قيادته.

وتوج وليد سليمان مع الأهلي بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي.

كما توج بدوري أبطال أفريقيا أربع مرات والسوبر الأفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة، هذا إضافة إلى حصده برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وأنهى الأهلي الدوري برصيد 70 نقطة في المركز الثالث، بينما سيتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.