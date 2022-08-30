ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يختتم المسابقة باكتساح سيراميكا كليوباترا

اختتم الأهلي منافسات الدوري المصري باكتساح منافسه سيراميكا كليوباترا، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالجولة الـ34 والأخيرة للدوري الممتاز.

وفقد النادي الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح غريمه التقليدي الزمالك في التتويج باللقب المحلي، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

واستطاع أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي الشاب أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة بينية من زميله أحمد عبد القادر.

وفي الدقيقة 67، أضاف رامي ربيعة الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حيث سددها على يسار عامر عامر، حارس سيراميكا.

وفي الدقيقة 72، سجل لويس ميكيسوني الهدف الثالث للأهلي بعد تخطيه عامر عامر وتسديد الكرة في المرمى الخالي.

ومع الدقيقة 78، أحرز رأفت خليل الهدف الرابع للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من محمد محمود.

وحرص مشجعو الأهلي، عل توجيه رسالة رائعة لتكريم وليد سليمان نجم الفريق، الذي سيعتزل بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

ورفعت جماهير الأهلي مع بداية الشوط الثاني من عمر لقاء سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للدوري المصري على إستاد السلام، صورة كبيرة للحاوي وليد سليمان.

ورفعت جماهير القلعة الحمراء، لافتة ”عاهدناك رجلًا.. كنت على قدر المسؤولية.. شكرًا يا حاوي“.

ويسدل وليد سليمان، الستار على مسيرته الكروية بنهاية الموسم الحالي بعد ارتباط دام لمدة 12 عامًا مع النادي الأهلي، ولعب قبله مع إنبي وبتروجت والأهلي السعودي والجونة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري وينهي موسمه به، وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا، ويملك الأحمر بفوز اليوم 70 نقطة في رصيده، بينما توقف رصيد سيراميكا عند النقطة 37 في المركز الـ12.