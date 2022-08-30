نادي الزمالك لـ"إرم نيوز": نفكر في تقديم طلب لتنظيم كأس العالم للأندية

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك المصري حقيقة ما تردد حول تقدم المجل الأبيض برئاسة مرتضى منصور، التقدم بطلب إلى وزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري لتنظيم كأس العالم للأندية 2022.

وانتشرت صورة خطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، موجه من مجلس إدارة الزمالك وعليه توقيع مرتضى منصور إلى وزارة الرياضة المصرية، يطلب فيه الموافقة على تنظيم مونديال الأندية 2022، في ظل عدم تحديد الدولة التي ستستضيفه حتى الآن.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن هذا الخطاب مفبرك ولا أساس له من الصحة.

وأضاف: ”الخطابات التي تخرج من نادي الزمالك تحمل توقيع مرتضى منصور من الأساس، فإما أن تحمل توقيع نائب رئيس النادي أو المدير التنفيذي أو مدير النشاط الرياضي، فمرتضى منصور لا يوقع على أي خطابات أو عقود“.

وحول وجود نية لدى نادي الزمالك في التقدم بطلب لتنظيم كأس العالم للأندية 2022 قال: ”الموضوع قيد التفكير داخل المجلس الأبيض، وفي حالة الاستقرار عليه سيتم تقديم طلب إلى الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لتقوم بدورها بمخاطبة اتحاد الكرة والفيفا، خاصة وأن الاتحاد الدولي لا يتعامل مع الأندية مباشرة في مثل هذه المناسبات“.

وأوضح: ”لا بد من وجود ضمانات حكومية وملاعب جاهزة وتأمين على مستوى معين، ونحن نثق في قدرة الدولة المصرية على توفير كل هذه المتطلبات، ولكن الأمر حينها يكون بين الدولة المصرية والفيفا“.

وشدد على أن في كثير من الأحيان الدولة هي التي تطلب تنظيم مثل هذه الفعاليات، ولا دخل للأندية في هذا الأمر، ولكن حينها يشارك مباشرة الفريق بطل الدوري، كما حدث في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، حيث طلب تنظيم البطولة على أن يشارك بها بطل الدوري الإماراتي“.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بين أبطال قارات العالم الست، وهناك فرصة لظهور الزمالك في نسخة منها حال إقامته في مصر بعد أن توج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.