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رياضة

بإسقاط على الأهلي.. بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 11:21 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 12:20 GMT

بإسقاط على الأهلي.. بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل

نشر نادي بيراميدز صورا لأنباء مفاوضات الأهلي مع اللاعب في فيديو إعلان تجديد عقده الرسمي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي بيراميدز، تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر إبراهيم عادل، لمدة 4 أعوام، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى الأهلي المصري، خلال الأيام الماضية، حيث تزايدت تقارير اقترابه من القلعة الحمراء.

ونشر نادي بيراميدز صورا لأنباء مفاوضات الأهلي مع اللاعب في فيديو إعلان تجديد عقده الرسمي.

وقال بيراميدز في بيان مقتضب: ”بنبني للمستقبل، القصة مستمرة، رسميًا.. الجولدن بوي إبراهيم عادل يجدد عقده مع بيراميدز حتى عام 2026“.

 

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