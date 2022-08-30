بإسقاط على الأهلي.. بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل

أعلن نادي بيراميدز، تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر إبراهيم عادل، لمدة 4 أعوام، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى الأهلي المصري، خلال الأيام الماضية، حيث تزايدت تقارير اقترابه من القلعة الحمراء.

ونشر نادي بيراميدز صورا لأنباء مفاوضات الأهلي مع اللاعب في فيديو إعلان تجديد عقده الرسمي.

وقال بيراميدز في بيان مقتضب: ”بنبني للمستقبل، القصة مستمرة، رسميًا.. الجولدن بوي إبراهيم عادل يجدد عقده مع بيراميدز حتى عام 2026“.