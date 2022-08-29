ما حقيقة زواج إمام عاشور من فتاة عرفيًا؟

نفى إمام عاشور لاعب نادي الزمالك المصري ما تردد عن زواجه من فتاة ”عرفيا“.

وحسب أحمد مصطفي صديق إمام عاشور فإن أنباء زواج اللاعب عرفيًا من فتاة، عار تماما من الصحة.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى زواج إمام عاشور من فتاة ”عرفيا“ قبل أن تحدث أزمة الطرفين.

ونقل الإعلامي محمد شبانة أن فتاة اتهمت إسلام جابر بسرقة عقد زواج عرفي وإنكار نسب طفل، وادعت أنها تزوجت عرفيا من لاعب الزمالك، وأن أحد المحامين المقربين من اللاعب شهب عقد الزواج.

وأضاف أن اللاعب لم يمتعض من حمل الفتاة، قبل أن تكتشف أنه سرق عقد الزواج، وأنكر السرقة وزواجها منها، قبل أن تحرر محضرا في قسم الشرطة تتهم فيه اللاعب بالسرقة وإنكار زواجهما العرفي.

وأوضح أن تقارير قالت إن المقصود إمام عاشور وليس إسلام جابر، لكن التفاصيل نفسها.

وكان إمام عاشور قد كتب عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”لا طاقة لي للكلام ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت لفعلت، حسبي الله ونعم الوكيل“.

يشار إلى أن إمام عاشور سجل 5 أهداف مع الزمالك ليسهم في حفاظ الفريق على لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، والـ14 في تاريخه.

وحصد الزمالك 77 نقطة من 33 مباراة، في حين ذهب المركز الثاني لبيراميدز الذي حصد 71 نقطة، مقابل 67 نقطة للأهلي في المركز الثاني، مع تبقي مباراة لكل منهما.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم الثلاثاء.