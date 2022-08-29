خالد بيومي يطالب إسلام الشاطر بالاعتذار بسبب فيديو "التقليل من الأندية"

طالب المحلل خالد بيومي اللاعب السابق إسلام الشاطر، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة النادي الأهلي، بتقديم الاعتذار على مقطع فيديو قلل فيه من عدد من الأندية المصرية.

وقال إسلام الشاطر: ”الأهلي مثل جرار القطار، الجرار أغلى حاجة في القطر، الكلام اللي بقوله مش كلام وخلاص، محدش يفتح بقّه، لأن الفرق كبير، لأن بقية العربيات لا تسوى شيء من غير الجرار، قيمتها أقل من قيمة 50% من قيمة الجرار، محدش يفكر يقارن نفسه بالأهلي، هل ينفع إن أنا أقارن 42 دوري (عدد ألقاب الأهلي في الدوري المصري) باللي بعديا، مش فاكر اللي بعديا كام“.

عفوا كابتن اسلام عليك بالاعتذار لكل اندية مصر التي قللت من قيمتها و من تاريخها ٠٠ انت شخصيا بدون اندية مصر لما كنت تصل الي ما انت عليه تذكر الاوليمبي و الاسماعيلي و الزمالك وحرس الحدود https://t.co/i5DiUpsekf — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) August 29, 2022

وشارك خالد بيومي مقطع فيديو لتصريح إسلام الشاطر على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب: ”عفوا كابتن إسلام عليك بالاعتذار لكل أندية مصر التي قللت من قيمتها ومن تاريخها، أنت شخصيا بدون أندية مصر لما كنت تصل إلى ما أنت عليه، تذكر الأولمبي والإسماعيلي والزمالك وحرس الحدود“.

يشار إلى أن إسلام الشاطر لعب لأندية الإسماعيلي والأهلي والزمالك وحرس الحدود وبتروجيت.

ونال الزمالك لقب الدوري المصري الموسم الحالي 2021/2022، وحافظ المارد الأبيض على اللقب للمرة الثانية، في حين تأكد حصول الأهلي على المركز الثالث، في حين ذهاب المركز الثاني إلى بيراميدز.

ونال الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الـ14 في حين يملك الأهلي 42 لقبا.