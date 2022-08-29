هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي المصري؟

تصدر اسم رمضان صبحي، جناح أيسر فريق بيراميدز، المشهد في الأوساط الكروية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالعودة مجددا للنادي الأهلي، فريقه السابق.

وأصبحت مسألة عودة رمضان صبحي للأهلي مثار جدل واسع بين جماهير الأهلي التي تتساءل عن حقيقة هذه الأنباء.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بملف عودة رمضان صبحي للأهلي.

إكرامي يطلق الشرارة

أطلق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، الشرارة بعدما أكد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr أن رمضان صبحي يرحب بالعودة للأهلي مجددا.

وأثارت تصريحات إكرامي جدلا كبيرا، خاصة في ظل أنباء عن رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي.

ويسعى الأهلي أيضا لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في مركز الجناح الهجومي في الموسم الجديد.

حقيقة المفاوضات

ويبقى السؤال هل تفاوض الأهلي لعودة رمضان صبحي مرة أخرى؟ البعض توقع وجود مفاوضات مع طرح الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من إدارة الأهلي، استطلاعا جماهيريا بشأن إمكانية عودة رمضان للقلعة الحمراء.

واكتفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بتصريحات مقتضبة لـ“إرم نيوز“، قائلا إنه ”لا توجد أي مفاوضات لعودة رمضان صبحي مرة أخرى للقلعة الحمراء“.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، لـ“إرم نيوز“، إن رمضان صبحي لم يحصل على أي عروض رسمية لمغادرة الفريق.

وأوضح أن رمضان من اللاعبين الأساسيين والأعمدة الرئيسية في فريق بيراميدز، ولا توجد نية للتفريط في خدماته.

وترددت أقاويل بأن رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس شركة الكرة السابق، كان يرغب في إعادة رمضان للأهلي مرة أخرى، ولكن الأمر لم يكتمل بعد رحيل منصور.

شوبير: لماذا لا يعود رمضان صبحي للأهلي؟.. الدنيا فيها متغيرات (فيديو) https://t.co/5ZKLy9yvYu pic.twitter.com/m2Mgj99kwU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2022

صفقة سوبر

يرى الكثيرون أن الأهلي بحاجة لعودة رمضان صبحي لتدعيم الجانب الهجومي، خاصة أن اللاعب صاحب الـ25 عاما يعد من أبرز لاعبي الدوري المصري في مركز الجناح.

وطالب حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عبر قناة mbc masr بعودة رمضان صبحي للأهلي؛ لأنه أحد أبناء القلعة الحمراء، مؤكدا أن رحيله عن الأهلي كان خطأ كبيرا.

وسجل رمضان 7 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم وهو ما لم يفعله أي جناح هجومي في الأهلي على صعيد بطولة الدوري.

وقال ماهر همام، نجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن رمضان صبحي من الناحية الفنية لاعب مميز يحتاجه أي فريق في مصر.

وأوضح أن الأمر من الناحية الفنية لا يعني سهولة عودة رمضان للأهلي مجددا فطريقة رحيله عن الفريق ليست مرضية للإدارة أو الجماهير.

رفض جماهيري

تواجه عودة رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى رفضا جماهيريا بسبب رحيله إلى بيراميدز في صيف 2019 بعد نهاية إعارته الأهلي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن مسألة عودة رمضان صبحي لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن اللاعب رحل عن الفريق واختار الانضمام إلى بيراميدز.

وأوضح أن رمضان استفز مشاعر جماهير الأهلي سواء بتصريحاته بعد انتقاله، أو حتى إشارات الصمت التي وجهها خلال تقديمه مع بيراميدز.