شوبير: لماذا لا يعود رمضان صبحي للأهلي؟.. الدنيا فيها متغيرات (فيديو)

ألمح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إلى وجود رغبة قوية من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، في العودة لصفوف الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة

وكان رمضان صبحي رحل عن الأهلي لينتقل إلى بيراميدز بعدما انتهت إعارته من وست بروميتش الإنجليزي، في صفقة أحدثت جدلا واسعا بسبب أن رمضان صبحي كان أحد أهم لاعبي الفريق الأحمر في تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه خرج من قطاع ناشئي الفريق.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد ”سأتحدث في موضوع شائك قليلا، وهو موضوع رمضان صبحي، لأن الكلام زاد الفترة الأخيرة، هل يعود اللاعب للأهلي وهل هو أخطأ، وهل هو على استعداد للعودة، وهل الأهلي سيكون لديه قبول لعودة اللاعب“.

وأضاف شوبير ”رمضان صبحي لم يقدم موسما جيدا مع بيراميدز عكس عبدالله السعيد الذي قدم موسما جيدا، وبدأت الدائرة المحيطة برمضان صبحي تقول إن اللاعب على أتم الاستعداد للعودة للأهلي، وبيراميدز له كل الاحترام والتقدير، ولكن اللاعب افتقد الكثير من الظهير الإعلامي والجماهيري والمشاركات الأفريقية، وردا على المنتقدين إن الدنيا فيها متغيرات، ولماذا لا يعود ويقدم حبه واحترامه للنادي، وأنا لست وسيطا في عودته أو خروجه سابقا من الفريق، ولكن أنا أتحدث عن اللي عارفه وواثق منه“.

وتابع ”أؤكد للجميع رمضان صبحي يريد العودة بالفعل هو تربى في النادي وصنع نجوميته في الأهلي، ومن الوارد أن يخرج أحد ويكذب هذا الحديث لكن ما أعرفه ومتأكد منه أنه يريد العودة بالفعل“.

وكان إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، تحدث عن رغبة زوج ابنته، رمضان صبحي، في العودة للأهلي مجددا، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية، أن رمضان يرغب في العودة لصفوف الأهلي مرة أخرى، ولديه استعداد كامل للعب بالقلعة الحمراء من جديد.

وأوضح إكرامي أن عودة رمضان صبحي لصفوف الأهلي أمر يعود لإدارة النادي وأنها صاحبة القرار في هذا الشأن.

وأشار إكرامي إلى أن رغبة رمضان صبحي نفسه، هي بالتأكيد العودة لارتداء القميص الأحمر.

ويعتبر رمضان صبحي صاحب الـ25 عاماً أحد ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014 وخاص تجربتي إعارة مع ستوك سيتي وهيدرسيفلد قبل أن يقوم الأخير بشرائه نهائيا في أغسطس 2020.

وانضم رمضان صبحي لصفوف فريق بيراميدز في سبتمبر 2020، وشارك اللاعب في 32 مباراة خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 .