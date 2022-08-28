نيكول سابا

صدقة جارية

استقالة الريسوني

تحرش في الوظيفة

جورج الراسي

مقتل سعودي

قبلة النفيعي

فضيحة جديدة
أظهر المزيد

رياضة

رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالله الجدعاني بعد فسخ تعاقده مع الهلال
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 21:40 GMT

رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالله الجدعاني بعد فسخ تعاقده مع الهلال

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده رسميًا مع الحارس عبدالله الجدعاني؛ قادمًا من الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر. ونشر نادي

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده رسميًا مع الحارس عبدالله الجدعاني؛ قادمًا من الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من بطاقة انضمام عبدالله الجدعاني إلى صفوفه دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكان نادي الهلال أعلن، اليوم الأحد، عن نهاية علاقته بحارس الفريق الأول لكرة القدم عبدالله الجدعاني.

من جهته قال الحارس عبدالله الجدعاني عبر حسابه الرسمي: ”الشكر والتقدير لنادي الهلال وجماهيره، وأخص بالشكر رئيس النادي فهد بن نافل، وفهد المفرج، وسعود كريري، لما وجدته من الرقي في التعامل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play