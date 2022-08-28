رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالله الجدعاني بعد فسخ تعاقده مع الهلال

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده رسميًا مع الحارس عبدالله الجدعاني؛ قادمًا من الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من بطاقة انضمام عبدالله الجدعاني إلى صفوفه دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكان نادي الهلال أعلن، اليوم الأحد، عن نهاية علاقته بحارس الفريق الأول لكرة القدم عبدالله الجدعاني.

من جهته قال الحارس عبدالله الجدعاني عبر حسابه الرسمي: ”الشكر والتقدير لنادي الهلال وجماهيره، وأخص بالشكر رئيس النادي فهد بن نافل، وفهد المفرج، وسعود كريري، لما وجدته من الرقي في التعامل“.