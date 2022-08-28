لماذا أثارت صفقات الزمالك الجديدة غضبًا جماهيريًا؟

أثارت بعض التقارير التي تفيد بتعاقد نادي الزمالك المصري مع لاعبين من الإسماعيلي والاتحاد وسموحة، ومن دوري الدرجة الثانية، لغطًا بين بعض الجماهير المنتمية للنادي الأبيض.

وذكرت بعض التقارير أن الزمالك أتم اتفاقه مع الشاب عبدالرحمن جودة مدافع نادي النصر –الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري- ومحمود عبدالعاطي دونجا لاعب الإسماعيلي ومروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

وأعلن الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم صفوفه وهم زكريا الوردي، إبراهيما نداي، أحمد أيمن منصور، إضافة إلى أربع صفقات لم يتم الإعلان عن أصحابها حتى الآن بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر أنه سيعود للزمالك، بعد أن قام بتغيير الملف التعريفي الخاص به بحسابه الرسمي على ”إنستغرام“ إلى لاعب بنادي الزمالك، ولكن لم يعلق النادي الأبيض حتى الآن.

ودشن عدد من جماهير الزمالك وسم #صفقات_سوبر_لزمالك_أفريقيا، اعترضوا فيها على الأسماء السابق ذكرها، وطالبوا بالتعاقد مع أسماء كبيرة، قادرة على قيادة الزمالك في البطولة القارية واستعادة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت جماهير الزمالك من خلال ذلك الوسم أن تكرار تجربة اللجوء للشباب والصفقات (Class B) لن تضمن نجاحها، وأن ما حدث مجرد طفرة قام بها البرتغالي جوزسفالدو فيريرا مدرب الفرق، ومن الوارد ألا تتكرر الموسم المقبل.

وذكّرت تلك الجماهير المعترضة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بوعده عندما قال إن ”أحلام جماهير الزمالك أوامر“ وأن أمير مرتضى عق صفقات سوبر وعلى أعلى مستوى، مطالبين رئيس النادي الأبيض بتنفيذ وعده.

وقرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إقامة مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان عن الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق في الموسم الجديد.

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع كاملة.

فيما يسعى مسئولو الأبيض لضم صفقة أجنبية سواء في مركز المهاجم أو الجناح، ويعد النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبي، من الأسماء المرشحة للزمالك بجانب مروان حمدي المعار لنادي سموحة، وزميله عبدالكبير الوادي