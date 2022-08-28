شوبير: قصة ريكاردو سواريش مع النادي الأهلي انتهت تماما

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن البرتغالي ريكاردو سواريش سيرحل بشكل نهائي عن تدريب النادي الأهلي المصري، حيث أبلغته الإدارة بهذا القرار، بعد خسارته أمس أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، يوم الأحد: ”قصة سواريش مع الأهلي انتهت تماما، وهي معلومة مؤكدة، وسيرحل عن الأهلي، وقد يكون قبل المباراة الأخيرة في الدوري، ومظهر الأهلي أمس أمام طلائع الجيش كان سيئا، وقبله أمام إنبي رغم الفوز، سواريش ظلم الحقيقة بشكل كبير“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أخطرت سواريش أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة هي الأخيرة له مع النادي الأحمر، وأنه سيرحل بعدها عن تدريب الفريق.

وقاد سواريش الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في الجولة الـ33 من الدوري وخسرها الفريق الأحمر.

سواريش البالغ من العمر 47 عاما تولى تدريب الأهلي في 16 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و5 تعادلات وخسر 3 مرات.

ويرى الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي أن استمرار سواريش سيكون مخاطرة كبيرة في الموسم المقبل وقد يؤدي إلى تأخر الفريق في الظهور بشكل جيد وخسارة العديد من النقاط.

وتكهنت العديد من وسائل الإعلام بهوية المدير الفني الجديد، حال إقالة سواريش الرسمية، إذ تصدر الترشيحات، البرتغالي الآخر، كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى مارس 2022.

وتضم القائمة أيضا الكرواتي زوران ماميتش، الذي حظى بتجارب سابقة في الملاعب العربية مع أندية العين الإماراتي والنصر والهلال السعوديين.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن مسؤولي الأهلي يحاولون إقناع السويسري رينيه فايلر، بالعودة مجددا لقيادة الفريق بعد رحيله عن فريق كاشيما أنتلزر الياباني.

وعمل فايلر مدربا للأهلي لموسم واحد، حيث تولى المسؤولية في صيف 2019، ولكنه رفض الاستمرار لأسباب عائلية تتعلق بصعوبة التنقل والسفر بسبب جائحة كورونا.