ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش ويفقد فرصة وصافة الدوري

سقط النادي الأهلي المصري في فخ الخسارة أمام نظيره طلائع الجيش، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على إستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وأضاع الأهلي بهذه الهزيمة فرصة المنافسة على الوصافة بعد توسيع الفارق مع بيراميدز إلى 4 نقاط وتبقي مباراة لكل منهما.

وكانت المرة الأخيرة التي يفشل فيها الأهلي في الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني قبل 30 عاما، وتحديدا في موسم 1991-1992، عندما حصل على المركز الرابع.

وأحرز أحمد سمير هدف طلائع الجيش في الدقيقة 66 بعد تلقيه تمريرة بينية وانفراده بالمرمى تم تسديدها داخل شباك الأهلي.

وألغى مساعد الحكم الهدف بداعي التسلل، لكن تم احتسابه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

هدف أحمد سمير الرائع في مرمى الأهلي بعد انفراد تام بمرمى مصطفى شوبير.#الاهلي pic.twitter.com/9R9dTEhaPr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

واستقبلت شباك الأهلي هدفا للمرة الأولى منذ مواجهة بيراميدز في الدوري يوم 16 يوليو الماضي.

ويعد هدف إيريك تراوري لاعب بيراميدز في الدقيقة 65 من مواجهة الفريقين هو آخر هدف استقبله الأهلي.

ولعب الفريق الأحمر بعده تسع مباريات في الدوري ومباراة واحدة في الكأس لم يستقبل خلالها أي هدف.

وتختتم مسيرة فريق الأهلي ببطولة الدوري المصري هذا الموسم عندما يواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا، على ملعب إستاد السلام، في الأسبوع الثالث والثلاثين والأخير.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وفي جعبته 67 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات.

بينما وصل فريق طلائع الجيش للنقطة 53 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من 33 مباراة فاز بـ13 لقاء وتعادل بـ14 مواجهة وتلقى 6 هزائم.

وفي صراع البقاء تأكد هبوط الشرقية للدخان بعد هزيمته 3-2 من البنك الأهلي ليرافق مصر للمقاصة إلى الدرجة الثانية.

وأهدر الشرقية للدخان تقدمه مرتين أمام عشرة من لاعبي البنك الأهلي بعد طرد المهاجم محمد هلال، لكنه استقبل هدف التعادل في الدقيقة 86 عبر محمد دبش ثم صعقه موسى دياوارا ليكمل الانتفاضة في الوقت بدل الضائع.

وسيتحدد الفريق الثالث الهابط للدرجة الثانية في الجولة الأخيرة، ويبدو الجونة الأقرب لهذا المصير إذ يملك 33 نقطة ويتأخر بنقطتين عن المقاولون العرب وغزل المحلة الذي تعادل 1-1 مع فاركو اليوم.

كان إنبي ضمن البقاء في الدوري الممتاز بفوزه 2-صفر على الإسماعيلي في وقت سابق اليوم، ليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الخطر.