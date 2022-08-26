ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتعادل أمام المصري.. والمقاولون والجونة يتمسكان بأمل البقاء

تعادل الزمالك للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إذ انتهت مباراته مع المصري البورسعيدي بدون أهداف اليوم الجمعة، في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز.

وأراح جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك كل التشكيلة الأساسية باستثناء الحارس محمد عواد.

وحسم الزمالك اللقب للمرة الثانية على التوالي قبل ثلاث جولات من النهاية، وتعادل بعشرة لاعبين 1-1 مع الاتحاد السكندري في الجولة السابقة.

ولم تشهد المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية أي خطورة من جانب الفريقين، حيث اكتفى كل فريق بنقطة.

كما أكمل لقاء اليوم بنقص عددي عقب طرد المدافع طارق علاء بعد اللجوء للفيديو بسبب تدخل عنيف ضد التونسي إلياس الجلاصي في الدقائق الأخيرة.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى77 نقطة، بينما ارتفع رصيد المصري إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

المقاولون والجونة يتمسكان ببصيص أمل في النجاة من الهبوط

تمسك المقاولون العرب والجونة ببصيص أمل في النجاة من الهبوط بعد الفوز على الاتحاد السكندري وفيوتشر بالجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وفاز المقاولون 1-صفر على الاتحاد بركلة جزاء نفذها فاروق كابوري لاعب بوركينا فاسو قبل نهاية الشوط الأول.

ويبتعد المقاولون الآن بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، إذ يملك 35 نقطة مقابل 33 للجونة القابع في منطقة الخطر.

وانتفض الجونة في الدقائق الأخيرة ليحول تأخره أمام فيوتشر صاحب المركز الرابع بهدف مروان محسن إلى فوز بثنائية لؤي وائل وإيساك كوبينا.

وتشمل دائرة الخطر أيضًا فرق الشرقية للدخان (30 نقطة)، وغزل المحلة (34)، وإنبي (35)، وتخوض مبارياتها بالجولة، غدًا السبت.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 37 نقطة بالمركز 12 وضمن البقاء بدوري الأضواء.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: