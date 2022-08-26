صفقات الزمالك.. مرتضى منصور يعلن ضم لاعب ثالث

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري التعاقد مع أحمد أيمن منصور ليكون ثالث صفقات الفريق حتى الآن.

وأكد مرتضى منصور عبر قناة الزمالك أن أحمد أيمن منصور وقع عقود انتقاله إلى الزمالك، ليكون ثالث صفقات الفريق بعد المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.

وأكد مرتضى منصور أن التعاقد مع أحمد أيمن منصور جاء على شكل صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن بيراميدز.

وبدأ أحمد أيمن منصور، الذي يبغ من العمر 28 عاما، مسيرته في قطاع ناشئي الزمالك وانضم لطلائع الجيش ثم الداخلية ثم المصري قبل أن ينضم إلى بيراميدز صيف 2018.

ودافع نجل أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن ألوان الفراعنة خلال 5 مباريات دولية.