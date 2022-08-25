بعد أنباء فسخ التعاقد مع سواريش.. موسيماني يغازل جماهير الأهلي بهذا الفيديو (شاهد)

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري الجدل، بين جماهير القلعة الحمراء، بعد نشره لفيديو غازلهم به.

بيتسو موسيماني رحل عن الأهلي في منتصف شهر يونيو الماضي، بعد فسخ التعاقد وذلك بعد نجاحه في الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين لكل منهم، بالإضافة للقب كأس مصر وكأس السوبر المحلي.

وتحت هاشتاغ (Throw back Thursday) نشر موسيماني مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تويتر لجماهير الأهلي خلال استقبالها لبعثة الأهلي في قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية عام 2021.

وظهرت جماهير الأهلي وهي تتغنى بموسيماني قائلة في وسط الأهازيج: ”بيتسو.. بيتسو“، وعلّق على ذلك قائلًا: ”Throw back Thursday“، وهو وسم متداول في دولة في جنوب أفريقيا.

وانهالت التعليقات على الفيديو من جانب عدد كبير من جماهير الأهلي حيث طلب معظم المعلقين منه العودة إلى تدريب المارد الأحمر بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق عقب رحيله، وخسارة الدوري الممتاز وكأس مصر.

ويدور جدل واسع بشأن مستقبل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، مع القلعة الحمراء، وسط أنباء بشأن رحيله عن منصبه عقب لقاء إنبي.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية استقالة إدارة شركة كرة القدم بالقلعة الحمراء برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور وقبولها من جانب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع عرض هذه الاستقالة في أقرب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بالقلعة الحمراء لاختيار مجلس إدارة جديد لشركة الكرة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، فإن أيام سواريش باتت معدودة داخل القلعة الحمراء بعد أن استقر الرأي على رحيله من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي.

وعقد الخطيب اجتماعات مكثفة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومسؤولي لجنة التخطيط بجانب مسؤولي شركة الكرة قبل استقالتهم وطرح عليهم مصير سواريش بعد 15 مباراة مع الفريق.

واستقر الخطيب على الإطاحة بالمدرب البرتغالي من منصبه لأكثر من سبب على رأسها أن سواريش لم يقدم أي بصمة تذكر حتى الآن مع الفريق وأسلوبه التكتيكي الدفاعي لا يناسب الأهلي الباحث عن الانتصارات.

ودعم رؤية الخطيب التحفظات التي رصدها سيد عبدالحفيظ على أسلوب عمل سواريش مع اللاعبين وضعف شخصيته، وهو الأمر الذي ساهم في المزيد من التراجع للاعبي الفريق.

وطلب الخطيب بالفعل من أمير توفيق مدير التعاقدات، تجهيز قائمة مختصرة لمدربين مميزين يملكون خبرات العمل في قارة أفريقيا تمهيداً للتفاوض مع أحدهم لقيادة الفريق مع نهاية الموسم الحالي.