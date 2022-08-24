سواريش يرفض الإجابة عن الأسئلة بعد الفوز على إنبي ويؤكد: الأهلي سيفوز بكل شيء الموسم المقبل

رفض البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الرد على الأسئلة في المؤتمر الصحفي، عقب فوز فرقه على إنبي مكتفيًا بتصريحات مقتضبة ثم خروجه.

وكسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة النحس وملازمة التعادل، وتمكن من الفوز على إنبي 2/0، على ملعب السلام بالقاهرة في ختام الجولة الـ32 للدوري المصري.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”أعتذر، ولا أريد أن أجيب عن أي أسئلة، أنا أحترم عملكم لكنني لن أجيب عن أي سؤال“.

وأضاف: “ أريد أن أشكر جماهير الأهلي، نحن نعلم حجم النادي ومتطلباته، أنا هنا لكي أفوز بكل شيء، ولعبنا مباراة كل 3 أيام، والفريق تقريبًا كله غير متواجد، والإصابات كثيرة، وكان معنا عدد من الناشئين“.

وواصل: ”أؤكد ما تحدثت عنه الإدارة، كانت هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي عطلتنا.. أنا لست متواجدًا لكي أضع أعذارًا لأي شيء“.

واختتم سواريش تصريحاته، قائلًا: ”الجمهور الحقيقي يعلم أنني مدرب شجاع جدًا ولديه شخصية، وفي الظروف العادية الأهلي الموسم المقبل سيفوز بكل شيء“.

وقائع المؤتمر الصحفي لريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي #الاستوديو_التحليلى#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/cIbkxwSwpO — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) August 24, 2022

وأهدر مصطفى شلبي لاعب نادي إنبي ركلة جزاء في مواجهة الأهلي، ليرد الأهلي مباشرة بالتسجيل في شباك إنبي بالدقيقة 71 من خلال تسديدة قوية نفذها لويس ميكيسوني.

وسجل محمد محمود لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك إنبي بالدقيقة 90، من متابعة لكرة مرتدة من حارس إنبي.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 67 بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد إنبي عند النقطة 35 بالمركز الـ 13.

بعد 250 دقيقة صيام تهديفي مع سواريش 🔥 بصناعة رائعة من صلاح محسن وتسديدة قوية.. لويس ميكيسوني يسجل هدف تقدم الأهلي أمام إنبي 🏃 ⚽ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/Z20ZLuHefP pic.twitter.com/bVpOmMVmqI — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022