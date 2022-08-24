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رياضة

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يكسر حاجز التعادلات بالفوز على إنبي
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 20:39 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 20:57 GMT

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يكسر حاجز التعادلات بالفوز على إنبي

كسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة النحس، وملازمة التعادل، وتمكن من الفوز على إنبي 2/0، على ملعب السلام في القاهرة في ختام الجولة الـ 32 للدوري

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كسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة النحس، وملازمة التعادل، وتمكن من الفوز على إنبي 2/0، على ملعب السلام في القاهرة في ختام الجولة الـ 32 للدوري المصري.

وأهدر مصطفى شلبي لاعب نادي إنبي ركلة جزاء في مواجهة الأهلي، ليرد الأهلي مباشرة بالتسجيل في شباك إنبي بالدقيقة 71 من خلال تسديدة قوية نفذها لويس ميكيسوني.

وسجل محمد محمود لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك إنبي بالدقيقة 90، من متابعة لكرة مرتدة من حارس إنبي.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 67 بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد إنبي عند النقطة 35 بالمركز الـ 13.

إيسترن يتعادل مع الإسماعيلي ويواصل صراع الإفلات من الهبوط

كما تعادل إيسترن كومباني مع مضيفه الإسماعيلي 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 25 عن طريق محمد الشامي بعد أن تلقى تمريرة رائعة من أحمد مدبولي ليسدد الشامي كرة قوية داخل الشباك.

ونجح أحمد متعب في إدراك التعادل لإيسترن مع الدقيقة 46 من كرة عرضية أرسلها أحمد أمين من الجهة اليمنى ارتطمت بمدافع الإسماعيلي وعادت إلى أمين الذي سدد الكرة باتجاه المرمى أكملها متعب داخل شباك الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع إيسترن رصيده إلى 30 نقطة ليظل في المركز السادس عشر، ويستمر في محاولة الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

2022-08-1-302

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