ترتيب الدوري المصري: الأهلي يكسر حاجز التعادلات بالفوز على إنبي

كسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة النحس، وملازمة التعادل، وتمكن من الفوز على إنبي 2/0، على ملعب السلام في القاهرة في ختام الجولة الـ 32 للدوري المصري.

وأهدر مصطفى شلبي لاعب نادي إنبي ركلة جزاء في مواجهة الأهلي، ليرد الأهلي مباشرة بالتسجيل في شباك إنبي بالدقيقة 71 من خلال تسديدة قوية نفذها لويس ميكيسوني.

وسجل محمد محمود لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك إنبي بالدقيقة 90، من متابعة لكرة مرتدة من حارس إنبي.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 67 بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد إنبي عند النقطة 35 بالمركز الـ 13.

بعد 250 دقيقة صيام تهديفي مع سواريش 🔥 بصناعة رائعة من صلاح محسن وتسديدة قوية.. لويس ميكيسوني يسجل هدف تقدم الأهلي أمام إنبي 🏃 ⚽ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/Z20ZLuHefP pic.twitter.com/bVpOmMVmqI — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022

جووووول! محمد محمود يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك إنبي بعد متابعة لتسديدة قوية من زياد طارق ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/Z20ZLuHefP pic.twitter.com/nR3VKiLPuF — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022

إيسترن يتعادل مع الإسماعيلي ويواصل صراع الإفلات من الهبوط

كما تعادل إيسترن كومباني مع مضيفه الإسماعيلي 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 25 عن طريق محمد الشامي بعد أن تلقى تمريرة رائعة من أحمد مدبولي ليسدد الشامي كرة قوية داخل الشباك.

ونجح أحمد متعب في إدراك التعادل لإيسترن مع الدقيقة 46 من كرة عرضية أرسلها أحمد أمين من الجهة اليمنى ارتطمت بمدافع الإسماعيلي وعادت إلى أمين الذي سدد الكرة باتجاه المرمى أكملها متعب داخل شباك الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع إيسترن رصيده إلى 30 نقطة ليظل في المركز السادس عشر، ويستمر في محاولة الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: