مع تزايد الأنباء حول الأهلي.. هل يمكن بيع الأندية الحكومية المصرية؟

تزايدت الشائعات والتقارير في الفترة الأخيرة حول وجود ضغوط على مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، لطرح النادي في البورصة وبيع أسهمه لبعض رجال الأعمال، ولكن الخطيب يرفض وبشدة.

وما زاد من تلك الشائعات تصريحات الخطيب نفسه، والتي قال فيها إن الأهلي ليس للبيع، في أحد اللقاءات النادرة التي يخرج فيها للحديث.

وقال الخطيب في بيان لجماهير ناديه: ”الأهلي ليس للبيع، الأهلي ملك لجماهيره وأعضائه، وسيعود لمنصات التتويج.. كنت أتمنى أن يحظى تكريم الأهلي خارجيا بالاهتمام الّذي يليق به في الداخل، ولكن يبدو أن إنجازات الفريق تثير البعض“.

واختتم: ”الأهلي نشأته كانت وطنية، ولن نسمح لأحد بالمزايدة على الفريق، وسيظل النادي داعماً للدولة والقيادة السياسية“.

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هذه التصريحات فسرها البعض على أن هناك ضغوطا على مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب لبيع النادي في الفترة المقبلة، ولكن هل يجوز بيع الأندية الحكومية لهيئات أو رجال أعمال أو مستثمرين أجانب؟

تواصلت ”إرم نيوز“ مع مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة المصرية، والذي أكد أن قانون الرياضة الجديد في مصر الصادر العام 2017 يمنع بيع الأندية الحكومية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أنه تم اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية بتاريخ 6 سبتمبر والذى حمي الأندية من البيع.

وأوضح: ”المادة 23 في القانون تؤكد أنه يجوز إنشاء شركات مساهمة لتعظيم موارد النادي، ولكن بشرط موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، على ألا يقل رأس مال النادي في تلك الشركة عن 51%، كما يجوز إدراجها في البورصة المصرية، ولا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة المركزية“.

وفسّر المصدر هذا الأمر أن أي نادٍ يستطيع إنشاء شركة مساهمة سواء شركة للكرة أو غيرها ويكون له الحصة الأكبر، كما أن اللائحة الخاصة التى تمنح نسبة أكثر 51% للمستثمر لن تكون صحيحة ومخالفة للقانون واللائحة المالية الموحدة للأندية.

وشدد على أن هذا البند يُنهي فكرة بيع النادي ويلغيها تماما، مؤكدًا أن كل ما يُنشر حول وجود نية لبيع النادي الأهلي هو مجرد اجتهادات خاطئة، فالقانون لا يبيح بيع أي نادي حكومي سواء الأهلي أو الزمالك أو المصري والاتحاد السكندري والإسماعيلي وكل الأندية الحكومية التي تقع تحت إدارة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وبسؤاله عن الفارق بين الأندية الحكومية والأندية الخاصة، والتي كانت أبرز أمثلتها نادي الأسيوطي الذي تحول إلى ”بيراميدز“ قال: ”يجيز قانون الرياضة واللائحة الموحدة بيع النادي الخاص بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة، بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة“.

وأضاف: ”الموافقة جاءت على اعتبار أن النادي الخاص يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة، وفقا للمادة 23 من اللائحة الموحدة للأندية“.

يذكر أن النادي الأهلي قرر، أمس الثلاثاء، اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.