محمد عبدالمنصف عن ارتدائه قميص الزمالك والاحتفال مع جماهيره: يمثل نهاية مسيرتي في الملاعب (فيديو)

تحدث محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، عن سر لقطة ارتدائه قميص نادي الزمالك وتحية جماهيره عقب انتهاء مواجهة الفريقين في الدوري المصري، مساء أمس الثلاثاء، معلنًا اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وكان الزمالك قد تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله في اللقاء الذي شهد احتفالية كبرى للفريق الأبيض بالتتويج بلقب الدوري الـ 14 في تاريخه.

وفور إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة ارتدى عبدالمنصف قميص الزمالك وقام برد التحية للجماهير البيضاء.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية: ”صورتي بقميص الزمالك تمثل نهاية مسيرتي في الملاعب، كانت آخر مباراة لي وكنت أتحدث مع الجهاز إن لو عملنا نتيجة جيدة فسأكون اطمأننت على مكانة الفريق ولن يكون هناك لقاء أفضل من هذا مع الاتحاد السكندري، وبيتي السابق اللي حققت فيه بطولات وتاريخ لن يكون فيه عظمة أكبر من كده لكي أنهي مسيرتي بهذا الشكل، وسط الجمهور الذي احتفلت كثيرا معهم سابقا وأخذت بقميصه بطولات“.

وأضاف: ”مباراة الزمالك تعد رقم 454 في تاريخ مشاركاتي بالدوري، وهو تتويج لي على المشوار الطويل، والأجهزة الفنية التي لعبت تحت قيادتها شركاء لي في مشواري، في كل الأحوال بالتأكيد سأعود إلى الزمالك وهو بمثابة البيت الكبير وكنت مخلصا له في كل الأوقات، وما حدث هو سيناريو لو ظللت أرسمه لن يخرج بأفضل مما حدث أمس“.

وتابع: ”قررت الاعتزال بشكل نهائي بمجرد الاطمئنان على موقف الاتحاد السكندري بالدوري، أعلم أني ما زلت قادرًا على العطاء لمدة 3 مواسم على الأقل لكن الموسم الحالي كان صعبًا جدًا وكان نفسي النتائج والشكل أفضل مما حدث، ولذلك أكتفي بهذه الفترة وأخرج وأنا واقف على قدمي وعلى أرض صلبة، عكس ما الناس تطلب مني الاكتفاء“.

وأردف: ”أنا تحت أمر نادي الزمالك إذا طلبني للعمل به، ولا يمكن التأخر عن خدمته، وأنا أخطط لإقامة مشروع كبير متعلق بالخدمات الرياضية بعد الاعتزال“.

وأتم: ”كنا عارفين أهمية المباراة جيدا أمام الزمالك وهو يفرق معنا لضمان وجودنا في الدوري ونؤكد تحسن صورة الفريق بعد تغيير جهاز الفريق مع محمد عمر، وكان المهم أن نظهر بصورة جيدة“.