وكيل كيتا بالدي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم النجم السنغالي (فيديو)

كشف وليد سماكة، وكيل السنغالي كيتا بالدي في منطقة الشرق الأوسط، لاعب لاتسيو وإنتر ميلان السابق، عن آخر التطورات الخاصة بشأن قرب انتقال اللاعب إلى الأهلي المصري.

وقال سماكة في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء ”كيتا بالدي قادم لمصر بالفعل ولديه عرضان من الأهلي وبيراميدز، والزمالك لم يدخل على خط المفاوضات، وسيتواجد لرؤية العروض بنفسه ويكون الكلام واضحا أمامه، ولنا موعد بالفعل مع مسؤولي الأهلي ولا أحب ذكر أسماء معينة الآن“.

وأضاف ”بالدي لاعب كبير وأي ناد يتمناه في مصر أو الوطن العربي، وكان لدينا أيضا عرض من نادي ضمك السعودي“.

وعن نفي باستوريلو وكيل بالدي في قارة أوروبا وجود عروض مصرية للاعب، أشار ”الوكيل الذي تكلم في الإعلام المصري هو بالفعل الوكيل الرسمي للاعب، وقال إنه لا يوجد عرض رسمي وهذا أمر حقيقي، لأن اللاعب قادم بنفسه للتفاوض، ولم يصدر أي عرض رسمي على الورق، ونفي الأهلي هو أمر أنا غير مسؤول عنه، وفي بيراميدز لم يتحدثوا معي حتى الآن وأنا مَن عرض عليهم اللاعب“.

وعن سر عدم استمراره مع الأندية بشكل طويل، أشار ”بالدي فكر كثيرا في خطوة الانتقال للدوري المصري ورآها ستكون أفضل له من الدوريين السعودي والتركي، وهو لديه كأس عالم في قطر قريبا ، ولا يمتلك عروضا أوروبية رسمية في الوقت الحالي، والأهلي ناد كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له“.

مسيرة بالدي

يذكر أن بالدي، البالغ 27 عامًا، لا يرتبط بأي نادٍ بعد نهاية عقده مع كالياري بنهاية الموسم الماضي.

الجناح السنغالي المولود في إسبانيا، بدأ مسيرته في أكاديمية لاماسيا الخاصة ببرشلونة، ثم انتقل إلى لاتسيو في 2012.

وسجل بالدي 31 هدفا في 137 مباراة مع لاتسيو، وصنع خلالها 22 هدفًا.

وانتقل بالدي إلى موناكو في 2017، وخاض معه 60 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 15.

ولعب بالدي معارًا لإنتر ميلان موسم 2018\2019، وسجل خلاله 5 أهداف في 29 مباراة، ثم لعب معارًا في سامبدوريا موسم 2020\2021 وسجل له 7 أهداف في 26 مباراة.

واكتفى بالدي بتسجيل 3 أهداف في 26 مباراة مع كالياري الموسم الماضي، ويمتلك 40 مباراة دولية مع منتخب السنغال، سجل خلالها 6 أهداف.

وشارك بالدي في كأس الأمم الأفريقية 2017 وصنع هدفين، كما تواجد في قائمة كأس العالم 2018 وشارك في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وتواجد بالدي في قائمة السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2019 وأسهم في الوصول للمباراة النهائية.

كما شارك في مباراتين بنسخة 2021 التي توجت بها السنغال مطلع العام الجاري.