زيزو يثير الجدل بشأن إمكانية رحيله عن الزمالك.. ووالده يوضح العروض المتاحة (فيديو)

أثار أحمد سيد ”زيزو“، لاعب نادي الزمالك، جدلا بين جمهور فريقه بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الأبيض إثر التتويج بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي.

وتعادل الزمالك، مساء أمس، أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة، وتبعه تسلم الفريق الأبيض لدرع المسابقة المحلية.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: ”الحمدلله قدرنا نحافظ على الدوري للمرة الثانية وهذا لا يتكرر كثيرًا وهذا أمر لم يحدث من فترة طويلة“.

وأضاف: ”حققنا إعجازًا برغم كل الظروف التي مر بها الزمالك من وقف قيد وتغيير مجالس إدارات حتى وصلنا لاستقرار، وفزنا بالدوري“.

وتابع: ”شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الزمالك، والله أنعم عليّ بهذه النعمة ويجب أن أحافظ عليها“.

وبسؤاله هل أنت مستمر في الفريق الموسم المُقبل؟، أجاب: ”لا أعلم حتى الآن“.

زيزو: اللي عملناه "إعجاز" بعد الصعوبات التي واجهناها .. ورد صادم على سؤال هل ستسمر مع الزمالك#ستاد_مصر pic.twitter.com/OvsWtMcJnA — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 23, 2022

ويتصدر أحمد سيد زيزو ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم، بعد تسجيله 19 هدفًا.

تصريحات والد اللاعب

من جانبه، كشف مصطفى السيد، والد ووكيل ”زيزو“، عن وصول عروض لنجله من دوريات أوروبية في الفترة الحالية.

وقال والد نجم الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ”زيزو من بدايته تأسس ليصبح لاعب كرة قدم محترفا، بدأ حياته محترفًا وهو عنده 11 سنة، وتأثر باحترافه مبكرًا في أوروبا وهو يتقن عمله ويشتغل، وهذا الأمر شكّل عقليته، دائمًا ما يحاول تطوير إمكانياته لإكمال نواقصه، ويهتم أيضًا بنظامه الغذائي“.

وأضاف: ”بالنسبة لي أرى أن زيزو لم يقدم 60 أو 65% من إمكانياته حتى الآن، وكان هناك خبير فرنسي شاهده وقال تعبير (الإله لمسه لكي يلعب كرة) بمعنى أنه موهوب بالفطرة، ونظام لعبه في أوروبا اختلف تماما عن داخل مصر، عندنا الكرة فيها لمسة جمالية ومهارية وبطيئة بشكل أكبر، ولكي تدخل هذه المنظومة أخذ وقتا، هو لديه موهبة كبيرة وما زال لديه الكثير لم يقدمه، وبإذن الله سيحاول تقديم كل ما لديه في الفترة المقبلة“.

وعن العروض التي وصلت لنجله أوضح: ”لاعب كرة القدم المعروض في سوق احترافي يكون لأنه في حالة متألقة، وطبيعي أنه لديه عروض من أوروبا، ولكن وصلتنا عروض من أندية الوسط في إنجلترا، وأندية قمة في تركيا، وفي فرنسا أندية وسط، ومهم أن يرحل لأندية قوية ولن ننظر للناحية المالية، وهو ما زال في قمة عطائه ولو سيتأثر مستواه في الاحتراف فيظل في مصر أفضل“.

وأشار: ”العروض الإنجليزية غير جدية، وجاءت عن طريق شركات تسويق، لدي تحفظ على تعامل الأوروبيين لأنهم يريدون تفعيل الشرط الجزائي، ونحن لا نريد ذلك“.

وشدد: ”لن نستغل الشرط الجزائي ضد الزمالك من أجل رحيل زيزو عن الفريق، وضعنا الشرط الجزائي بسبب وجود لجان مؤقتة بالنادي، وافتقاد النادي للاستقرار الإداري وقتها، وكان هدفنا تأمين مستقبل اللاعب“.

وأكمل: ”لن نبحث عن الأموال في هذه المرحلة لأن زيزو 26 عامًا فقط، في حال شعوري بأن انتقاله للخليج سيؤثر على مسيرته فنيًا، فلن يحدث ذلك، وأكدنا للإدارة أننا لن نفعل الشرط الجزائي إلا بموافقتهم ونحن مستقرون نفسيا وفي النادي“.

واستطرد: ”زيزو سعيد جدًا في الزمالك ولديه استقرار فني ونفسي، والزمالك له حرية التفاوض مع الأندية التي يرغب في الجلوس معها، والزمالك يرى أن زيزو أساس مشروع الفريق، لا مانع من تجديد تعاقده مع الزمالك في حال أن يكون اللاعب لديه استقرار نفسي وذهني وفني، واللاعب سعيد في الفترة الحالية وفي مصر لدينا دفء وونس عكس أوروبا، أنت عايش في سجن مفتوح ومرفه“.

وأتم: ”في حال وصول عرض أوروبي كبير يضيف فنيًا لزيزو سنفكر في الأمر، لأنه يفتقد مكانه أساسيًا بالمنتخب المصري، لكونه لاعبًا في الدوري المصري، وفي حال لعبه لأحد الأندية الأوروبية، سيشارك أساسيًا، وزيزو من ضمن طموحاته أن يحقق أرقاما قياسية ولا يكتفي فقط بأنه فقط لاعب جيد، الأرقام ترجمة للمستويات التي يقدمها“.