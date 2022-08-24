هل تكون مباراة الأهلي ضد إنبي الأخيرة لريكاردو سواريش في تدريب الفريق الأحمر؟

يدور جدل واسع بشأن مستقبل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، مع القلعة الحمراء، وسط أنباء بشأن رحيله عن منصبه عقب لقاء إنبي.

ويخوض الأهلي اختباراً جديداً في الدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء، أمام إنبي على ملعب السلام بالقاهرة في ختام الجولة الـ32 للدوري.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية استقالة إدارة شركة كرة القدم بالقلعة الحمراء برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور وقبولها من جانب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع عرض هذه الاستقالة في أقرب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بالقلعة الحمراء لاختيار مجلس إدارة جديد لشركة الكرة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، فإن أيام سواريش باتت معدودة داخل القلعة الحمراء بعد أن استقر الرأي على رحيله من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي.

وعقد الخطيب اجتماعات مكثفة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومسؤولي لجنة التخطيط بجانب مسؤولي شركة الكرة قبل استقالتهم وطرح عليهم مصير سواريش بعد 14 مباراة مع الفريق.

سبب استقالة شركة الكرة بالأهلي المصري برئاسة ياسين منصور https://t.co/R0q2CmA95O pic.twitter.com/enivlw0pqI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2022

واستقر الخطيب على الإطاحة بالمدرب البرتغالي من منصبه لأكثر من سبب على رأسها أن سواريش لم يقدم أي بصمة تذكر حتى الآن مع الفريق وأسلوبه التكتيكي الدفاعي لا يناسب الأهلي الباحث عن الانتصارات.

ودعم رؤية الخطيب التحفظات التي رصدها سيد عبدالحفيظ على أسلوب عمل سواريش مع اللاعبين وضعف شخصيته، وهو الأمر الذي ساهم في المزيد من التراجع للاعبي الفريق.

وطلب الخطيب بالفعل من أمير توفيق مدير التعاقدات، تجهيز قائمة مختصرة لمدربين مميزين يملكون خبرات العمل في قارة أفريقيا تمهيداً للتفاوض مع أحدهم لقيادة الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير إعلامية أخرى أن ”مجلس إدارة الأهلي يتفاوض مع سواريش على فسخ العقد بينهما دون الحصول على أي شرط جزائي لعدم تحقيقه بطولة في أول شهرين عمل مع النادي الأهلي كما هو متفق عليه في العقد“.

وتولى سواريش قيادة الأهلي يوم 2 يوليو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت سامي قمصان، ولكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق الأحمر بعد تراجع نتائجه محلياً عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر سواريش كأس مصر مع الأهلي أمام الزمالك منافسه التقليدي في الدور النهائي بنتيجة 1-2 كما تراجعت نتائجه بالدوري ووصل للمركز الثالث.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ولديه 64 نقطة، حصيلة 32 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 10 وخسر 3 مرات.

بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مرات.