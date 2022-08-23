حرمان جماهير الإسماعيلي من حضور مباريات فريقهم بعد الاعتداء على مشجعي الأهلي

قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية حرمان جماهير الإسماعيلي من حضور مباريات فريقهم، بعد اعتدائهم على جماهير الأهلي، قبل مواجهة الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن مؤجلات الجولة 18 من بطولة الدوري.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا قات فيه إنه تم توقيع عقوبة على الفريق الأصفر بحرمان جمهور الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الرابطة إلى أنها في انتظار التحقيقات لإصدار باقي العقوبات.

واعتدى بعض من جماهير الإسماعيلي على حافلة مخصصة لنقل جمهور الأهلي، وكانت متوجهة إلى استاد برج العرب لحضور مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وتداول بعض المتابعين والمغردين صورا ولقطات لبعض جماهير الإسماعيلي وهي تقوم بإيقاف الحافلة المخصصة لجماهير الأهلي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وقاموا بالاعتداء عليها ورشقها بالحجارة.

وتوقفت حافلة جماهير الأهلي في منتصف الطريق وتعرضت للرشق بالحجارة والمحاصرة حتى تدخل بعض أفراد الشرطة وقاموا بالفصل بين الجماهير.

جماهير الإسماعيلي ترشق حافلة مشجعي الأهلي بالحجارة (فيديو وصور) https://t.co/Kd8O3yTHxt pic.twitter.com/kdMs8KR4DE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

وتبخرت آمال النادي الأهلي بشكل رسمي في المنافسة على لقب الدوري المصري، بعد أن حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفشل الأهلي في التقدم بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث رفع التعادل رصيده إلى 64 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة وبفارق 11 نقطة عن الزمالك صاحب الصدارة، بـ 75 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.