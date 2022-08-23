ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتعادل أمام الاتحاد في مباراة التتويج باللقب

احتفظ الزمالك المصري بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي في واقعة تحدث للمرة الأولى بعد 18 عامًا، والرابعة في تاريخه، ليصل عدد ألقاب الأبيض إلى 14 لقبًا.

وتقدم الاتحاد السكندري أولًا عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 44، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدفًا من نصف الملعب.

وسجل محمود حمدي ”الونش“ هدف التعادل لفريقه الزمالك في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك بطل الدوري رصيده إلى النقطة 76 بالمركز الأول، حصدها الفريق الأبيض بعد 32 مباراة، وفاز في 24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات أخرى.

"الدوري في ميت عقبة" 🗣️ بصناعة زيزو ورأسية الونش.. الزمالك يعود ويسجل هدف التعادل في مرمى الاتحاد السكندري 1-1 ⚽ 🏹 شاهدوا المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/D7FcZDQd5X برعاية Sphinx University pic.twitter.com/mEVR6nOnIg — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 23, 2022

المقاولون يهزم فاركو ويقترب من البقاء

اقترب المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب خطوة أخرى من البقاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه فاركو، اليوم الثلاثاء.

وأكمل المقاولون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط محمود عبد العزيز في الدقيقة 30 بسبب تدخل خشن ضد علي البحراوي لاعب فاركو الذي لعب بعشرة لاعبين أيضًا بعد طرد النيجيري كينجسلي سوكاري في الدقيقة 63 بسبب عرقلة مواطنه جون أوكولي وهو منفرد بالحارس.

وسجل أوكولي الهدف الأول لـ“المقاولون“ بالدقيقة 74 قبل أن يصنع الثاني بتمريرة عرضية رائعة إلى الموريتاني مامادو نياس الذي هز الشباك في الدقيقة 83.

ورفع ”المقاولون“ رصيده إلى 32 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، في المركز 15، بينما توقف رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن قبل جولتين على النهاية.

جووووول! جون أوكلي يسجل هدف للمقاولون العرب في شباك فاركو والـ VAR يؤكد صحة الهدف⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/Cw8JC5rIdT pic.twitter.com/tduwpAXnRO — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 23, 2022

جووووول! الثاني يأتي سريعًا لحساب المقاولون العرب بأقدام أمادو نياص وصناعة من جون أوكلي ليؤكد تقدم ذئاب الجبل قبل نهاية المباراة ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/Cw8JC5rIdT pic.twitter.com/81ItNyaoNE — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 23, 2022

وفي مباراة أخرى تعادل سموحة 2-2 مع ضيفه الجونة الذي ظل في منطقة الهبوط برصيد 30 نقطة مقابل 43 نقطة لسموحة في المركز السادس.

ولعب الجونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد قلب الدفاع عمرو طارق عقب إبعاده الكرة من على خط المرمى بيده.

وافتتح سموحة الأهداف في الدقيقة الخامسة عن طريق مهاجمه الغيني أليا سيلا، لكن علي زعزع أدرك التعادل للجونة في الدقيقة 18 عندما تابع كرة ارتدت من الحارس الهاني سليمان ليضعها في سقف المرمى.

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة 34 وذلك بعد 3 دقائق من وضع إسلام عبد النعيم الجونة في المقدمة.

واستغل عبد الكبير الوادي خطأ عماد السيد حارس الجونة في الخروج من مرماه، وسدد بقوة في الشباك، ليدرك التعادل لسموحة في الدقيقة 67.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: