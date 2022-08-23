سبب استقالة شركة الكرة بالأهلي المصري برئاسة ياسين منصور

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، رسميا قبول استقالة شركة كرة القدم في النادي برئاسة ياسين منصور.

وقال الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، يوم الثلاثاء: ”قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم، التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت“.

وأضاف البيان: ”كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد“.

وكانت شركة الكرة بالأهلي تضم كل من ياسين منصور في منصب الرئيس، ومصطفى مراد فهمي في منصب نائب رئيس الشركة وبعضوية علاء عبدالصادق، وعمرو شاهين في منصب الرئيس التنفيذي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن رحيل شركة الكرة سببه الرئيس الخلاف الذي دب بين ياسين منصور رئيس الشركة ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن مستقبل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق.

وأضاف: ”شركة الكرة تريد بقاء سواريش في منصبه، خاصة أن التعاقد جاء من خلال الشركة وليس مجلس الإدارة، ولكن الخطيب استقر على الإطاحة بالمدرب البرتغالي من منصبه عقب نهاية الموسم“.

وتولى سواريش قيادة الأهلي المصري خلفاً للمدرب سامي قمصان الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بداية من يوم 2 يوليو الماضي.

وخسر الأهلي كأس مصر في نسخة الموسم الماضي على يد سواريش أمام منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 كما أن الفريق تراجع ترتيبه إلى المركز الثالث في الدوري المصري قبل 3 جولات من النهاية.

ومن المرجح أن يعلن الأهلي الموقف النهائي لسواريش عقب نهاية الموسم الحالي.

وتتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 64 نقطة.

وينتظر الأهلي اختبارا حقيقيا لسواريش في مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري، يوم 28 أكتوبر المقبل.

وتولى سواريش (47 عامًا)، تدريب الأهلي خلفًا لبيتسو موسيماني، مطلع يوليو الماضي.

وخاض سواريش 14 مباراة مع الأهلي، فاز في 7، وتعادل 5، وخسر مرتين.