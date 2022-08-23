رسميا.. استقالة شركة الكرة في النادي الأهلي المصري برئاسة ياسين منصور

اتخذت إدارة شركة الكرة في النادي الأهلي المصري، برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، قرارًا بتقديم استقالتها، ليقبلها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر: ”خبر صحيح استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي والأسباب فنية“.

وكان من المفترض أن تتولى شركة الكرة بالأهلي، كل الملفات التعاقدية الخاصة باللاعبين وحقوق الرعاية بداية من شهر سبتمبر المقبل.

خبر صحيح استقالة شركة الكوره بالنادي الاهلي والاسباب فنيه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 23, 2022

وقال الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، يوم الثلاثاء: ”قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم، التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت“.

واضاف البيان: ”كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد“.

وأشارت تقارير، مؤخرًا، إلى وجود خلاف شديد بين الخطيب المفوض بالإشراف على فريق الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم، مع عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة بشأن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

ويرغب الخطيب برحيل سواريش عقب نهاية الموسم الحالي والتعاقد مع مدير فني جديد يكون قادرًا على قيادة الأهلي لمنصات التتويج، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي توجه للمدرب الحالي، والذي خسر الفريق تحت قيادته بطولتي الدوري، وكأس مصر عن الموسم الماضي، بجانب أنه تأهل لدور الثمانية بكأس مصر عن الموسم الحالي بصعوبة شديدة أمام مصر المقاصة متذيل الدوري والذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، ولكن شركة الكرة في المقابل كانت ترغب في استمرار المدرب البرتغالي.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 64 نقطة.

وينتظر الأهلي اختبار حقيقي لسواريش في مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري، يوم 28 أكتوبر المقبل.

وتولى سواريش (47 عامًا)، تدريب الأهلي خلفًا لبيتسو موسيماني، مطلع يوليو الماضي.

وخاض سواريش 14 مباراة مع الأهلي، فاز في 7، وتعادل 5، وخسر مرتين.