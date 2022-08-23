على أنغام "شوف أنت عامل إيه".. إذاعة فيديو داخل نادي الزمالك لمقارنة إنجازات مرتضى منصور بإنجازات الخطيب

أذاع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري فيديو على شاشات النادي، بث فيه مقارنة بينه وبين محمود الخطيب رئيس الغريم التقليدي الأهلي.

وعلى أنغام أغنية المطرب المصري أحمد سعد ”شوف أنت عامل إيه“ أذاعت شاشات نادي الزمالك فيديو ظهر فيه مرتضى منصور وهو يحمل كأس مصر وبعض البطولات، ثم صورًا لمحمود الخطيب على أنغام أغنية ”شوف انت عامل ايه وانا اعمل ايه شوف انت اصلك ايه وانا أصلي ايه شوف انت رحت فين وانا رحت فين“.

وحرك محمود الخطيب عدة دعاوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام التي هاجم خلالها إدارة القلعة الحمراء.

وأعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي الخاص بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قررت معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 للعام الجاري.

وأكد محمد عثمان أن الحكم واجب النفاذ كما أعلن في اليوم التالي عن تقدمه ببلاغ للنائب العام للمطالبة بمنع رئيس الزمالك من السفر خارج البلاد.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات متلفزة سابقة عبر قناة الزمالك مؤكدا أنه لن يتعرض للحبس يوما بسبب الحكم الصادر لمحمود الخطيب بسبب حالته الصحية.

وخرجت أنباء بعدها حول رفض المحكمة الملف الطبي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإلزامه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.

وكان محمود الخطيب قد وجه انتقادا في كلمته لمن يتجاوز ضده وضد النادي الأهلي في وسائل الإعلام بشكل يومي دون أن تتم محاسبته رغم الألفاظ التي يتفوه بها وتدخل كل بيت في مصر.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، يوم الإثنين الماضي، بعد خسارة مطارده بيراميدز 0-1 أمام فيوتشر.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 31 مباراة ويتأخر بفارق لا يمكن تعويضه خلال مباراتين عن حامل اللقب.

وهذا اللقب الرابع عشر للزمالك في البطولة التي انطلقت عام 1948.