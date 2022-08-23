مباراة الاتحاد والزمالك.. ممر شرفي من لاعبي الأخضر لأبطال الدوري (فيديو)

نظّم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ممرًا شرفيًا لفريق الزمالك في مباراتهما المقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعدما حسم الأبيض رسميا لقب الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريقان اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز في إستاد القاهرة.

واصطف لاعبو الاتحاد أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، ونظموا ممرًا شرفيًا احتفاء بتتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهايته.

ممر شرفي من لاعبي الاتحاد للزمالك بعد التتويج بالدوري المصري 🏆 شاهدوا المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/D7FcZDQd5X pic.twitter.com/LXfoUCQdBk — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 23, 2022

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، يوم الإثنين الماضي، بعد خسارة مطارده بيراميدز 0-1 أمام فيوتشر.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 31 مباراة ويتأخر بفارق لا يمكن تعويضه خلال مباراتين عن حامل اللقب.

وهذا اللقب الرابع عشر للزمالك في البطولة التي انطلقت عام 1948.