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رياضة

مباراة الاتحاد والزمالك.. ممر شرفي من لاعبي الأخضر لأبطال الدوري (فيديو)
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 18:47 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 20:05 GMT

مباراة الاتحاد والزمالك.. ممر شرفي من لاعبي الأخضر لأبطال الدوري (فيديو)

نظّم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ممرًا شرفيًا لفريق الزمالك في مباراتهما المقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعدما حسم الأبيض رسميا لقب الدوري

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نظّم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ممرًا شرفيًا لفريق الزمالك في مباراتهما المقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعدما حسم الأبيض رسميا لقب الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريقان اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز في إستاد القاهرة.

واصطف لاعبو الاتحاد أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، ونظموا ممرًا شرفيًا احتفاء بتتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهايته.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، يوم الإثنين الماضي، بعد خسارة مطارده بيراميدز 0-1 أمام فيوتشر.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 31 مباراة ويتأخر بفارق لا يمكن تعويضه خلال مباراتين عن حامل اللقب.

وهذا اللقب الرابع عشر للزمالك في البطولة التي انطلقت عام 1948.

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