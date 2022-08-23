مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. لاعبو الفريق الأبيض يصلون الملعب وهم يرتدون قفازات الملاكمة (صور)

وصل لاعبو نادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وهم يرتدون قفازات الملاكمة، في إشارة للاحتفال الشهير بين محمود عبدالرازق ”شيكابامحمود لا“، قائد الفريق، وأحمد سيد ”زيزو“.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري للمرة 14 في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي قبل لقاء اليوم، بعد خسارة أقرب منافسيه بيراميدز أمام فيوتشر.

وارتدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك قفازات الملاكمة ومعه أغلب لاعبي الفريق الأبيض.

كما نشر الحساب الرسمي للزمالك عبر صفحته على ”فيس بوك“ فيديو أثناء دخول اللاعبين وعلّق عليه: ”أصبح احتفالًا أيقونيًا، ولكن تذكروا أن الملاكمة أيضًا لا تعترف إلا بالمنافسة الشريفة“.

أصبح احتفال أيقوني، ولكن تذكروا أن الملاكمة أيضاً لا تعترف إلا بالمنافسة الشريفة. 🥊🏹 pic.twitter.com/GRVRt8KKxQ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 23, 2022

وجاءت هذه اللفتة ردًا على ما أطلقه فرج عامر رئيس سموحة السابق عبر تدوينة سابقة عبر صفحته على موقع فيسبوك حول أن شيكابالا قائد الزمالك تشاجر مع أحمد سيد زيزو ووجه له لكمة على وجهه.

واحتفل زيزو مع شيكابالا بطريقة الملاكمة للسخرية مما كتبه فرج عامر.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري في الدور الأول للدوري.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد ”زيزو“ ومحمد عبد الغني.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر.

ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، وهذا إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.