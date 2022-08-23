هل فسخ الأهلي المصري عقد بيرسي تاو؟

أعلنت قناة (سوبر سبورت) الجنوب أفريقية أن الأهلي المصري فسخ عقد لاعبه بيرسي تاو، نجم الفريق.

وقال الحساب الرسمي للقناة الجنوب أفريقية، إن تاو توصل لاتفاق لفسخ عقده مع الأهلي بعد انضمامه للفريق الأحمر مطلع الموسم الحالي.

NEWS: Percy Tau has officially parted ways with Egyptian giants Al Ahly having joined in 2021 on a two-year contract. — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) August 23, 2022

ويغيب بيرسي تاو ، 28 عامًا، عن مباريات الأهلي مؤخرًا؛ بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

من جانبه، قال عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم لـ“إرم نيوز“، إنه لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص بيرسي تاو أو أي لاعب آخر في الموسم الجديد.

وأشار مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إلى أن بيرسي تاو لم يتلق أي عروض للرحيل عن الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأوضح أن تاو مرتبط بعقد رسمي مع الفريق حتى صيف 2024، مؤكدًا أن اللاعب لم يتحدث مع أي مسؤول داخل الأهلي حول رغبته في الرحيل عن الفريق وعدم استكمال عقده.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من برايتون الإنجليزي بناء على ترشيح بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي.

ولم يقدم بيرسي تاو أفضل مستوياته مع الفريق الأحمر وواجه انتقادات واسعة بسبب كثرة إصاباته العضلية التي أبعدته عن عدة مباريات مهمة للفريق وارتباطات قوية، على رأسها كأس العالم للأندية.

وخاض بيرسي تاو 31 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، حيث سجل 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبدأ بيرسي تاو مشواره مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016، وانتقل إلى برايتون في صيف 2018.

ورحل تاو معارًا إلى يونيون البلجيكي ثم انتقل إلى كلوب بروج ثم أندرلخت في الدوري البلجيكي قبل عودته إلى برايتون مرة أخرى.

وأعلن الأهلي رحيل أول لاعبيه الأجانب في الموسم الجديد بالاستغناء عن خدمات المدافع المغربي بدر بانون إلى نادي قطر القطري.

ويضم الأهلي بين صفوفه 3 لاعبين أجانب آخرين بخلاف بيرسي تاو، وهم: المالي أليو ديانج، الموزمبيقي لويس ميكيسوني، والتونسي علي معلول.