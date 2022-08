هل فسخ الأهلي المصري عقد بيرسي تاو؟

أعلنت قناة (سوبر سبورت) الجنوب أفريقية أن الأهلي المصري فسخ عقد لاعبه بيرسي تاو، نجم الفريق.

وقال الحساب الرسمي للقناة الجنوب أفريقية، إن تاو توصل لاتفاق لفسخ عقده مع الأهلي بعد انضمامه للفريق الأحمر مطلع الموسم الحالي.

NEWS: Percy Tau has officially parted ways with Egyptian giants Al Ahly having joined in 2021 on a two-year contract.

— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) August 23, 2022