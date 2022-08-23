صفقات الزمالك.. مرتضى منصور يعلن ضم لاعبين وعمر كمال عبدالواحد يثير جدلا عبر إنستغرام

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تعاقد النادي مع لاعبَين جديدين، بعد ساعات من ضمان تحقيق لقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي.

وحقق الزمالك لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل أن يلعب اليوم الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري بعدما تغلب فيوتشر على بيراميدز بهدف دون رد يوم أمس.

ولم يعد الزمالك في حاجة لنتائج في المباريات الثلاث المتبقية في الدوري المحلي، بعدما ضمن اللقب بشكل رسمي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية إن الزمالك تعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي زكريا الوردي والجناح السنغالي إبراهيما نداي في صفقتي انتقال حر لدعم صفوف الفريق.

وكان الزمالك ممنوعًا من التسجيل لفترتين بسبب حصوله على توقيع اللاعب حسام أشرف رغم توقيعه لإحدى أكاديميات الكرة في الكاميرون؛ ما عرض الفريق لمواقف صعبة هذا الموسم بسبب قلة اللاعبين مع رحيل عدد كبير أيضا من نجومه.

عمر كمال عبد الواحد قام بتغير من لاعباً لـ فيوتشر إلي لاعباً لـ الزمالك بعد اتفاق مرتضى منصورمع ادارة فيوتشر على عودته… ألف مبروك عودتك لبيتك يا عمر❤️ pic.twitter.com/F5mIyz2kIa — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) August 23, 2022

من جهته، أثار عمر كمال عبدالواحد الذي سجل هدف فوز فيوتشر على بيراميدز جدلا بعدما غير ملفه التعريفي على إنستغرام ليضع ”لاعب نادي الزمالك“.

عمر كمال كان وقع لنادي الزمالك الموسم الماضي في صفقة انتقال حر إلا أن النادي فشل في تسجيله بسبب منعه من التسجيل لينتقل اللاعب إلى فيوتشر، غير أنه احتفظ ببند يتيح له الانتقال إلى الزمالك بعد نهاية موسمه الأول مع فيوتشر.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز ملاحقه المباشر 1-صفر أمام مضيفه فيوتشر ليحصد الزمالك اللقب، قبل ثلاث جولات على النهاية، أمس الاثنين.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني ليتأخر بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 31 مباراة وهو فارق لا يمكن تعويضه خلال مباراتين.

وهذا اللقب الرابع عشر للزمالك في البطولة التي انطلقت عام 1948.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الرابع.

وسيحتفل الزمالك بتتويجه باللقب اليوم الثلاثاء عندما يستضيف الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ32.

كما سيلتقي بطل مصر مع الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين في التاسع من الشهر المقبل على كأس سوبر لوسيل الذي سيقام في استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف كأس العالم 2022 في قطر.

ويتسع الاستاد، الذي يقع على بُعد 15 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، لأكثر من 80 ألف متفرج.