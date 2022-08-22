رسميا.. الزمالك بطلا للدوري المصري

توج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022 بعد خسارة مطارده بيراميدز أمام فيوتشر، اليوم الإثنين في الجولة الـ32 من المسابقة.

وجمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة متأخرا بـ7 نقاط عن الزمالك الذي لعب 31 مباراة.

الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك. ⭐️🏹 درع الدوري يأبى الخروج من ١٠٠ عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد. 🥳 مبروك لكل ما هو زمالكاوي، نستحقها عن جدارة! 🤍 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/djLXGkVZTU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2022

وبات رصيد الزمالك 14 لقبا في الدوري المصري، علما أن هذا اللقب الثاني على التوالي له في الدوري المحلي.

وكانت آخر مرة نال فيها الزمالك لقب الدوري المصري في موسمين متتالين في 2002/2003 و2003/2004.