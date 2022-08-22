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رياضة

رسميا.. الزمالك بطلا للدوري المصري
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 19:58 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 22:01 GMT

رسميا.. الزمالك بطلا للدوري المصري

توج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022 بعد خسارة مطارده بيراميدز أمام فيوتشر، اليوم الإثنين في الجولة الـ32 من المسابقة. وجمدت الخسارة رصيد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022 بعد خسارة مطارده بيراميدز أمام فيوتشر، اليوم الإثنين في الجولة الـ32 من المسابقة.

وجمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة متأخرا بـ7 نقاط عن الزمالك الذي لعب 31 مباراة.

وبات رصيد الزمالك 14 لقبا في الدوري المصري، علما أن هذا اللقب الثاني على التوالي له في الدوري المحلي.

وكانت آخر مرة نال فيها الزمالك لقب الدوري المصري في موسمين متتالين في 2002/2003 و2003/2004.

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