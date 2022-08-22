تسريب صوتي لرضا عبدالعال يثير جدلا بسبب جماهير الأهلي والإسماعيلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لرضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أثار جدلا كبيرا بتعليق اعتبره البعض تحريضًا على العنف وذلك بعد المناوشات التي حدثت بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، قبل مواجهة الفريقين، مساء أمس الأحد.

وقال رضا عبدالعال في التسجيل الصوتي المتداول ”أنا مش عارف الدوري معمول ليه، اتسحبوا وماتقرفوناش عايزين كله في إسكندرية أكيد انتوا استفزتوهم فضربوكم هو انتوا ملائكة، ماتقرفوناش طالما خايفين تروحوا إسماعيلية ماتشتركوش في الدوري“.

وطالب العديد من جماهير الأهلي بضرورة معاقبة رضا عبدالعال بسبب ما اعتبروه تحريضا على العنف بدلا من إدانة ما حدث.



وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعي النادي الأهلي، قبيل مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وتداول بعض المتابعين والمغردين صورا ولقطات لبعض جماهير الإسماعيلي وهي تقوم بإيقاف الحافلة المخصصة لجماهير الأهلي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وقاموا بالاعتداء عليها ورشقها بالحجارة.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ”عرفنا بالأحداث من وسائل الإعلام لأنها حدثت في الطريق وليس في محيط الاستاد أو المباراة“.

فيما علق يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، على الأحداث، في تصريحات تلفزيونية، قائلا ”سأقول ما حدث بكل أمانة، الواقعة أن هناك 3 أتوبيسات لفريقي، ومر أمامهم أتوبيس الأهلي، والجماهير صورت حافلة الأهلي والجماهير المتواجدة به يشيرون بإشارات بذيئة، والسائق أوقف الأتوبيس بجانب الثلاثة أتوبيسات الخاصة بنا، ووضع البنزين بجانب النار“.

وأضاف ”هناك 5 أشخاص تم القبض عليهم ليس لهم ذنب، كيف يتم الإشارة للجماهير بإشارات بذيئة واستفزازية وعندما يكون هناك رد فعل يُقال ضربونا“.

وكان الأهلي تعادل مع الإسماعيلي دون أهداف في مباراة ضعيفة المستوى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليفقد فرصته النظرية في حصد اللقب، أمس الأحد.

وأقيمت المباراة في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

واستمر اعتماد الأهلي على لاعبي الصف الثاني، بعد الابتعاد عن دائرة المنافسة، وظهر الفريق بشكل متواضع وتعادل للمرة الرابعة في آخر ست مباريات.

وقبل ثلاث جولات من النهاية، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويتصدر الزمالك المسابقة وله 75 نقطة وبات على أعتاب الاحتفاظ باللقب.

ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.